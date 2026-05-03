Новости по тегу #Климат Беларуси

Снег, штормовой ветер и ночные «минусы» – такой проверки на прочность в середине весны никто не ожидал.
Cнежный удар «Улли» испытали, настоящие крещенские морозы пережили. Что же дальше?Что еще готовит нам природа? О климатических сюрпризах и тенденциях рассказал наш гость.
Стали изучать динамику концентрации аэрозолей в атмосфере. Оказалось, что ближе к концу 90-х концентрация этих техногенных аэрозолей упала. Связано это с несколькими факторами. Эти аэрозоли летом блокировали часть солнечной радиации, поэтому лето теплело не так быстро как зима.
Правительство Беларуси утвердило новый определяемый на национальном уровне вклад нашей страны в мировую климатическую повестку.
Нежданно-негаданно в середине января к нам пришел настоящий апрель, который дал свои плоды. Это буквально. Так, по стране вовсю цветут подснежники и другие первоцветы, а в огородах и садах белорусы уже собирают первый урожай.
Изменение климата в Беларуси наблюдается с конца 1980 годов, и, согласно прогнозам климатологов, в XXI веке средняя температура может повыситься на 2-3 градуса.
«При том, что в 2021 году в соответствии с постановлением Совета министров Беларусь взяла на себя достаточно амбициозные обязательства по снижению выбросов парниковых газов на 35%», – отметил глава Минприроды и окружающей среды.
Государствам сегодня нужно срочно искать совместное решение назревающей глобальной проблемы. Количество жертв последствий изменения климата растет с каждым годом.
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