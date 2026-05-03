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Новости по тегу #Климат Беларуси

С посадкой картофеля нужно повременить – в Белгидромете объяснили почему
03 мая 2026 17:18

С посадкой картофеля нужно повременить – в Белгидромете объяснили почему

Почему некоторые зимы бывают особенно холодными? Объяснил учёный
21 января 2026 07:21

Почему некоторые зимы бывают особенно холодными? Объяснил учёный

Что повлияло на изменение климата в Беларуси? Объяснил сотрудник НАН
16 января 2026 19:43

Что повлияло на изменение климата в Беларуси? Объяснил сотрудник НАН

БелАЭС помогла Беларуси сократить выбросы парниковых газов на 20 млн тонн
10 ноября 2025 14:03

БелАЭС помогла Беларуси сократить выбросы парниковых газов на 20 млн тонн

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?
02 февраля 2025 17:38

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?

Изменение климата в Беларуси – что думают учёные об аномально тёплой зиме в стране?
29 января 2025 17:29

Изменение климата в Беларуси – что думают учёные об аномально тёплой зиме в стране?

В Беларуси на 57% снизили выбросы парниковых газов по состоянию на 2022-й – Масляк
13 ноября 2024 18:00

В Беларуси на 57% снизили выбросы парниковых газов по состоянию на 2022-й – Масляк

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений
11 ноября 2024 16:41

2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального
19 октября 2018 08:01

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального

Климат в Беларуси меняется. Осень приходит позже, а весна - раньше
22 сентября 2015 09:35

Климат в Беларуси меняется. Осень приходит позже, а весна - раньше