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Ассоциацию электротранспорта создают в Беларуси – какие задачи перед ней стоят?

21 января 2026 06:53
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В Беларуси создается Ассоциация электротранспорта. Новая структура объединит производителей, поставщиков и пользователей электромобилей, зарядных станций и сопутствующих технологий. Главная цель – ускорить развитие рынка и наладить системный диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассоциацию электротранспорта создают в Беларуси – какие задачи перед ней стоят?-2

Ассоциация будет заниматься координацией участников отрасли, продвижением единых стандартов оборудования, расширением сети зарядной инфраструктуры и подготовкой предложений по законодательству. Важное направление – популяризация электротранспорта среди населения, ведь экологичный транспорт снижает выбросы и улучшает качество воздуха в городах.

Сегодня в Беларуси уже действуют льготы для владельцев электромобилей. Однако рынок сталкивается с вызовами – высокой стоимостью машин и неравномерным развитием зарядной сети. Создание Ассоциации призвано объединить усилия бизнеса и государства, ускорить внедрение «зеленых» технологий и сделать электромобили более доступными для граждан. По оценкам экспертов, электрокары способны занять 20 % от общего автопарка страны.

# транспорт

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