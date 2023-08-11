Он хорош и он наш – Лукашенко заявил, что в Беларуси создадут полностью свой автомобиль
Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, глава государства пообщался с представителями трудовых коллективов организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сделал ряд заявлений по поводу международной и внутренней повестки, ответил на волнующие людей вопросы и даже рассказал о своей мечте.
Продолжая тему личного автотранспорта, подняли вопрос создания сугубо национального белорусского автомобиля. Geely, например, уже стала народной машиной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он хорош, он наш. И при всех недостатках, мне пришлось часто, вы слышали, подключаться к вопросам ремонта и запчастей, мы все-таки держим это на контроле. И будем продвигать этот автомобиль. Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уже за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти стопроцентно белорусского автомобиля. Качественного автомобиля. Поэтому не переживайте. В прошлом году мы собрали, по-моему, 30 тысяч. В этом году – 60. Будем двигаться дальше.
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