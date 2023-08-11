Он хорош и он наш – Лукашенко заявил, что в Беларуси создадут полностью свой автомобиль

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он хорош, он наш. И при всех недостатках, мне пришлось часто, вы слышали, подключаться к вопросам ремонта и запчастей, мы все-таки держим это на контроле. И будем продвигать этот автомобиль. Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уже за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти стопроцентно белорусского автомобиля. Качественного автомобиля. Поэтому не переживайте. В прошлом году мы собрали, по-моему, 30 тысяч. В этом году – 60. Будем двигаться дальше.

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