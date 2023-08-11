Лукашенко: наши автобусы очень популярны – не успеваем удовлетворять потребности

Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, глава государства пообщался с представителями трудовых коллективов организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сделал ряд заявлений по поводу международной и внутренней повестки, ответил на волнующие людей вопросы и даже рассказал о своей мечте.
Звучали во время общения и сугубо белорусские проблемы. Маршрутный городской транспорт не такой современный. К слову, инициатива создания завода по производству автобусов и выпуску электробусов в свое время исходила от главы государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень популярны автобусы наши, очень. Не успеваем удовлетворять потребности. Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в Питере в автобусе, еще чего-то. Сейчас госкомиссия работает – я направил – чтобы разобрались, в чем там вопрос. Это хорошие качественные автобусы, правда, где-то горят. А в Беларуси, я спросил, не горят. Так в чем вопрос? У себя потихоньку будем их менять. Но и метро ж строим, чтобы люди могли перемещаться. Но скоро, мне кажется, вы уже и не будете пользоваться общественным транспортом. У нас в Минске в среднем два автомобиля на семью. А некоторые небедные или бедные люди имеют и три, и четыре. Ну и слава богу, ради бога, перемещайтесь. И на электро будем переходить. Не зря же атомную станцию построили. И я вас подталкиваю к тому, чтобы вы в своих квартирах не природный газ подводили, а электричество. Люди уже это разнюхали, сейчас куча жалоб, мы в очереди стоим (как на автомобили), а почему нет электричества? Грубо говоря, мы не можем эти провода подвести к каждому дому так быстро.
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