Лукашенко: наши автобусы очень популярны – не успеваем удовлетворять потребности

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень популярны автобусы наши, очень. Не успеваем удовлетворять потребности. Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в Питере в автобусе, еще чего-то. Сейчас госкомиссия работает – я направил – чтобы разобрались, в чем там вопрос. Это хорошие качественные автобусы, правда, где-то горят. А в Беларуси, я спросил, не горят. Так в чем вопрос? У себя потихоньку будем их менять. Но и метро ж строим, чтобы люди могли перемещаться. Но скоро, мне кажется, вы уже и не будете пользоваться общественным транспортом. У нас в Минске в среднем два автомобиля на семью. А некоторые небедные или бедные люди имеют и три, и четыре. Ну и слава богу, ради бога, перемещайтесь. И на электро будем переходить. Не зря же атомную станцию построили. И я вас подталкиваю к тому, чтобы вы в своих квартирах не природный газ подводили, а электричество. Люди уже это разнюхали, сейчас куча жалоб, мы в очереди стоим (как на автомобили), а почему нет электричества? Грубо говоря, мы не можем эти провода подвести к каждому дому так быстро.

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