Новости Беларуси. Сегодня, 11 августа, глава государства пообщался с представителями трудовых коллективов организаций, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сделал ряд заявлений по поводу международной и внутренней повестки, ответил на волнующие людей вопросы и даже рассказал о своей мечте.
В грязные геополитические игры втянули не только спорт, но и детей. Нонсенс, но за помощь детям Донбасса Лукашенко и Путин подверглись преследованию и угрозам со стороны западных правозащитников. Теперь под прицелом беспринципной политики коллективного Запада даже самые незащищенные – дети. Напомним, юные жители Донбасса по приглашению официального Минска приезжают к нам в страну и некоторое время гостят в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, они приезжают сюда за тишиной. Для них дико быть в стране и не слышать этих разрывов, этих смертей, голода. И то, что западники пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне, чуть не к уголовной ответственности привести – это смешно. Я абсолютно за это не переживаю, наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что мы будем из союзного бюджета нашего, Беларуси и России, финансировать эти поездки. Мы это делаем и будем делать, не глядя ни на какие упреки. Они пусть разберутся, что детишек из Украины вывозят, расчленяют и достают органы. И своих мерзавцев там пытаются лечить, богатеньких и прочих. Вот с теми пусть и разберутся. Слушайте, поможем мы сегодня людям, Бог это все видит (если вы верующие люди) – где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать.
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