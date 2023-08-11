«Детей мы будем поддерживать» – Лукашенко об отдыхе в Беларуси для юных жителей Донбасса

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, они приезжают сюда за тишиной. Для них дико быть в стране и не слышать этих разрывов, этих смертей, голода. И то, что западники пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне, чуть не к уголовной ответственности привести – это смешно. Я абсолютно за это не переживаю, наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что мы будем из союзного бюджета нашего, Беларуси и России, финансировать эти поездки. Мы это делаем и будем делать, не глядя ни на какие упреки. Они пусть разберутся, что детишек из Украины вывозят, расчленяют и достают органы. И своих мерзавцев там пытаются лечить, богатеньких и прочих. Вот с теми пусть и разберутся. Слушайте, поможем мы сегодня людям, Бог это все видит (если вы верующие люди) – где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать.

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