Почему на западе интенсивно продвигается ЛГБТ и трансгендерность? Ответили эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия): Они создают обстановку, когда люди живут по их каким-то правилам. Проблема заключается в том, что у них нет правил. Правила – это то, что мне сегодня пришло в голову. Сейчас я еще говорю про исторический аспект, он напрашивается сам собой. Это со времен императора, когда все, что я говорю… Если я говорю, что ЛГБТ – хорошо, все кричите, что это так. Если я завтра говорю, что это плохо, значит, говорите, что так. Почему? Потому что я так сказал. И вот в чем ужас. Если бы одни правила сменялись другими, то это еще бог с ними. Но нет правил.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

А почему ЛГБТ – это хорошо? Почему семья не должна быть ячейкой общества, вообще от семьи нужно отказаться? Почему Русская православная церковь – это нехорошо? Потому что это то, что не дает человека расчеловечить.

Надежда Сасс, СТВ:

Это мудрость. Я не могу понять, как люди закрыли на это глаза, будто перерождение произошло, что-то настолько ужасное, бездушное. И это ужасает.

Рафаэль Ордуханян:

Дело в том, что в Америке и на Западе учебники были переформатированы задолго до нас. Это у нас еще в 1990-е годы, когда все было более закрыто, были учебники, которые должны были быть, и мы основную информацию там получали. А тогда они учили по совершенно другим учебникам. У меня всегда была любимая присказка. Я спрашивал у студентов, когда была гражданская война. В шутку я его задал. Не знают свою двухсотлетнюю историю, чуть больше.

Надежда Сасс:

Почему Сорос и другие глобалисты настолько активно сражаются с традиционными семейными ценностями и продвигают идеологию ЛГБТ и трансгендерности? Что за этим стоит? Какой мир они хотят построить?