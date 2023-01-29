Почему на западе интенсивно продвигается ЛГБТ и трансгендерность? Ответили эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Они создают обстановку, когда люди живут по их каким-то правилам. Проблема заключается в том, что у них нет правил. Правила – это то, что мне сегодня пришло в голову. Сейчас я еще говорю про исторический аспект, он напрашивается сам собой. Это со времен императора, когда все, что я говорю… Если я говорю, что ЛГБТ – хорошо, все кричите, что это так. Если я завтра говорю, что это плохо, значит, говорите, что так. Почему? Потому что я так сказал. И вот в чем ужас. Если бы одни правила сменялись другими, то это еще бог с ними. Но нет правил.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
А почему ЛГБТ – это хорошо? Почему семья не должна быть ячейкой общества, вообще от семьи нужно отказаться? Почему Русская православная церковь – это нехорошо? Потому что это то, что не дает человека расчеловечить.
Надежда Сасс, СТВ:
Это мудрость. Я не могу понять, как люди закрыли на это глаза, будто перерождение произошло, что-то настолько ужасное, бездушное. И это ужасает.
Рафаэль Ордуханян:
Дело в том, что в Америке и на Западе учебники были переформатированы задолго до нас. Это у нас еще в 1990-е годы, когда все было более закрыто, были учебники, которые должны были быть, и мы основную информацию там получали. А тогда они учили по совершенно другим учебникам. У меня всегда была любимая присказка. Я спрашивал у студентов, когда была гражданская война. В шутку я его задал. Не знают свою двухсотлетнюю историю, чуть больше.
Надежда Сасс:
Почему Сорос и другие глобалисты настолько активно сражаются с традиционными семейными ценностями и продвигают идеологию ЛГБТ и трансгендерности? Что за этим стоит? Какой мир они хотят построить?
Пьер-Антуан Плакеван, аналитик, писатель, автор книги «Сорос и открытое общество: метаполитика глобализма»:
Это используется как политический инструмент в этой невидимой геополитической войне, которую они ведут уже многие годы. У них глобальные амбиции: они хотят разрушить своих геополитических противников. Они пытаются дестабилизировать этих противников любыми возможными средствами. У них есть два основных противника с геополитической точки зрения: за пределами западного мира и внутри. Это традиционные люди, которые всегда отвергают глобалистскую повестку, так что они используют эти гендерные моменты, чтобы разрушить естественную иммунную систему, политический иммунитет людей. Они используют способы воздействия снаружи и изнутри.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Где есть сильная государственная власть, там Сорос терпит поражение. Почему так происходит?
«Любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?» Ответил французский аналитик
Пропаганда ЛГБТ-сообществ, попытки переписать белорусские учебники и вражда с Трампом. Вот чем известен Сорос