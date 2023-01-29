«Это прекрасный опыт». Школьники рассказали, как прошёл репетиционный ЦЭ
Новости Беларуси. В этом сезоне изменения ждут выпускников школ. Всего в Беларуси в 2023 году без малого 53 тысячи 11-классников, которым и предстоит поступать по новым правилам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что выпускные и вступительные экзамены хотят совместить, узнали еще в прошлом году. В расписании появился централизованный экзамен, но о нем было известно немного и только в теории. Но вот перешли к практике и провели генеральную репетицию.
Как быть эффективным в день экзамена? Секрет у каждого свой.
– В школе кормили, да.
– Много каши съели перед ЦЭ?
– Да, конечно!
– Сегодня, наоборот, поспали, чтобы выспаться перед экзаменом.
– И рано проснуться.
Рядом со школьниками в день пробного экзамена были и волонтеры. Студенты подсказывали ребятам, как пройти в нужную аудиторию, справиться с волнением, познакомили со специальностями своей альма-матер.
Диана Радыно, студентка БГПУ:
Не так сильно все и поменялось. Правила те же, но немножко, так скажем, подредактированы. А так, да, очень много абитуриентов, которые идут, и они прямо вот заряжают. И ты стоишь, улыбаешься, и он идет, улыбается. Главное, что им хорошо, приятно и комфортно.
Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования.
Екатерина Зарецкая, ученица средней школы № 192:
Я сдавала английский язык. И этот опыт дал мне возможность посмотреть, что мне надо еще подучить или же в чем я уже уверена.
Елизавета Кацева, ученица средней школы № 161:
Сходили, посмотрели, поняли, над чем поработать, поэтому я хочу сказать, что это прекрасный опыт.
Станислав Богуцкий, ученик средней школы № 192:
Очень полезно, что ввели этот республиканский бесплатный репетиционный экзамен, поэтому у каждого теперь есть возможность сходить и посмотреть на этот новый экзамен.
Уже после репетиционного централизованного экзамена всем стало понятно: отныне задача выпускникам школ, их педагогам, родителям и оргкомитету по проведению общенациональных испытаний в сфере образования упрощена.
Татьяна Лукша, директор гимназии № 24:
Новые правила настолько серьезно продуманы для того, чтобы снять стрессовую ситуацию для учащихся-выпускников, конечно. И создать все условия, чтобы они поступали в высшие учебные заведения уже с определенным выбором, а не просто по баллам.
Творческим людям, патриотам, подросткам с выдающимися спортивными достижениями дадут возможность продемонстрировать свои способности и таланты на внутривузовском экзамене. Некоторые и вовсе поступят без испытаний.
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