«Это прекрасный опыт». Школьники рассказали, как прошёл репетиционный ЦЭ

Новости Беларуси. В этом сезоне изменения ждут выпускников школ. Всего в Беларуси в 2023 году без малого 53 тысячи 11-классников, которым и предстоит поступать по новым правилам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что выпускные и вступительные экзамены хотят совместить, узнали еще в прошлом году. В расписании появился централизованный экзамен, но о нем было известно немного и только в теории. Но вот перешли к практике и провели генеральную репетицию. Как быть эффективным в день экзамена? Секрет у каждого свой.

– В школе кормили, да.

– Много каши съели перед ЦЭ?

– Да, конечно!

– Сегодня, наоборот, поспали, чтобы выспаться перед экзаменом.

– И рано проснуться. Рядом со школьниками в день пробного экзамена были и волонтеры. Студенты подсказывали ребятам, как пройти в нужную аудиторию, справиться с волнением, познакомили со специальностями своей альма-матер.

Диана Радыно, студентка БГПУ:

Не так сильно все и поменялось. Правила те же, но немножко, так скажем, подредактированы. А так, да, очень много абитуриентов, которые идут, и они прямо вот заряжают. И ты стоишь, улыбаешься, и он идет, улыбается. Главное, что им хорошо, приятно и комфортно. Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования.

Екатерина Зарецкая, ученица средней школы № 192:

Я сдавала английский язык. И этот опыт дал мне возможность посмотреть, что мне надо еще подучить или же в чем я уже уверена.

Елизавета Кацева, ученица средней школы № 161:

Сходили, посмотрели, поняли, над чем поработать, поэтому я хочу сказать, что это прекрасный опыт.

Станислав Богуцкий, ученик средней школы № 192:

Очень полезно, что ввели этот республиканский бесплатный репетиционный экзамен, поэтому у каждого теперь есть возможность сходить и посмотреть на этот новый экзамен. Уже после репетиционного централизованного экзамена всем стало понятно: отныне задача выпускникам школ, их педагогам, родителям и оргкомитету по проведению общенациональных испытаний в сфере образования упрощена.