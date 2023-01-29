Где есть сильная государственная власть, там Сорос терпит поражение. Почему так происходит?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Находилось меньшинство, которое якобы было ущемлено в своих правах. Оказывая ему поддержку, находя благодарное меньшинство, легко было манипулировать настроениями, которые были присущи в обществах разных государств. Точно так же, как с историей в Украине, точно так же, как хотели превратить Беларусь в 2020 году. Где эта грань? Где филантропия, а где внешнее управление? Естественно, когда у тебя есть подконтрольные СМИ, ты можешь всегда себя успешно защитить. И где же тогда правда? Как суметь достучаться и ее рассказать зрителю?

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Где фонды Сороса имеют колоссальную силу, где они поддерживают СМИ, которые, как им кажется, несут правду, они не жалеют денег на то, чтобы в это вкладывать. Фонды ведь кого поддерживают? Это те единицы, которые не нашли реализации в своей стране. Как правило, это достаточно умные и образованные люди. Я, например, являюсь крупным ученым-химиком или физиком, я полагаю, что могу свою какую-то работу показать всему миру, но, условно, страна, в которой я живу, не может мне выделить на данный момент тех денег, которые мне нужны для этой разработки. И здесь находится добрый дядя. Ты просто приходишь в фонд и говоришь, что у меня есть такая история, и он говорит: конечно, я буду вкладывать в тебя деньги, но постепенно в тебя насаждается то, что должно насаждаться. И формируется такое меньшинство, которое является достаточно агрессивным. Надежда Сасс:

Видите, какая же есть все-таки определенная сложность: не упустить, чтобы умы не вытекли из своего же государства.