Марзалюк: «Фундаментальный принцип – не навреди». Какие проблемы образования решил централизованный экзамен?

Новости Беларуси. В этом сезоне изменения ждут выпускников школ. Всего в Беларуси в 2023 году без малого 53 тысячи 11-классников, которым и предстоит поступать по новым правилам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что выпускные и вступительные экзамены хотят совместить, узнали еще в прошлом году. В расписании появился централизованный экзамен, но о нем было известно немного и только в теории. Но вот перешли к практике и провели генеральную репетицию.

«Это прекрасный опыт». Школьники рассказали, как прошел репетиционный ЦЭ.

Творческим людям, патриотам, подросткам с выдающимися спортивными достижениями дадут возможность продемонстрировать свои способности и таланты на внутривузовском экзамене. Некоторые и вовсе поступят без испытаний.