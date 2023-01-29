Марзалюк: «Фундаментальный принцип – не навреди». Какие проблемы образования решил централизованный экзамен?

Новости Беларуси. В этом сезоне изменения ждут выпускников школ. Всего в Беларуси в 2023 году без малого 53 тысячи 11-классников, которым и предстоит поступать по новым правилам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что выпускные и вступительные экзамены хотят совместить, узнали еще в прошлом году. В расписании появился централизованный экзамен, но о нем было известно немного и только в теории. Но вот перешли к практике и провели генеральную репетицию.
«Это прекрасный опыт». Школьники рассказали, как прошел репетиционный ЦЭ.
Творческим людям, патриотам, подросткам с выдающимися спортивными достижениями дадут возможность продемонстрировать свои способности и таланты на внутривузовском экзамене. Некоторые и вовсе поступят без испытаний.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главная задача любого отбора, а экзамен – это конкурсный отбор, чтобы лучшие абитуриенты попадали в вузы. Любые нововведения должны сделать этот процесс еще более прозрачным (это самое важное). Не забывать о социальной справедливости. И всегда помнить, что есть фундаментальный принцип – не навреди.
Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования.
Характеристика – еще одно нововведение этого года. Здесь уж точно будет все прозрачно: как учился, какие кружки и секции посещал. Все будет отражено. Но самое главное – у каждого выпускника-2023 будут равные условия пройти все испытания достойно. Благо, в школах и вузах Беларуси не перестали видеть за мониторами, планшетами и документами человека с его возможностями и потребностями.
Подписывайтесь на нас в Telegram!