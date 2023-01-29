«Любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?» Ответил французский аналитик
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как вы знаете, существует известный скептицизм вокруг любых исследований в области международной деятельности Джорджа Сороса. Он сам регулярно утверждает, что занимается лишь благотворительностью, никакой политической повестки за этим не стоит. Что бы вы ответили тем, кто утверждает, что любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?
Пьер-Антуан Плакеван, аналитик, писатель, автор книги «Сорос и открытое общество: метаполитика глобализма»:
Это основная тема. Ее часто поднимают, когда кто-то начинает серьезно расследовать Сороса. Сеть его организаций весьма влиятельна. Она располагает миллиардами в активах, выполняет стратегические и политические задачи. Реальность в том, что должна осуществляться ими трансформация традиционного общества с повесткой ЛГБТ. Это все финансируется Соросом и подобными ему людьми. Они используют филантропию, чтобы прикрыть политическую деятельность, чтобы их не воспринимали как продвигающих политическую повестку. Они хотят замаскировать свою политическую повестку.
Пьер-Антуан Плакеван:
В плане методологии, которую я изучал многие годы, они пользуются тем, что я называю киберполитикой. Они используют кибернетическую повестку, которая теоретически была обоснована на протяжении многих лет различными политиками в западном мире. Они используют филантропию как инструмент политики. Вы можете увидеть результаты всех этих исследований в общем доступе. Это никакой не заговор, это общественный проект. Именно поэтому это называется «Открытым обществом», потому что для них каждое общество, которое пытается защитить себя от такой повестки, считается закрытым. Такая очень простая политическая уловка. Если вы против них, то вы закрыты, вы националистичны, вы не на стороне толерантных людей. Но сейчас всем уже заметно, особенно в западном мире, что это просто политическая хитрость. Мы видели упоминание движения Black Lives Matter. Они использовали ситуацию с интенсивной иммиграцией в европейских странах. Там большое количество меньшинств, и они использовали эти меньшинства против большинства.
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