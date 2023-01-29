«Любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?» Ответил французский аналитик

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы знаете, существует известный скептицизм вокруг любых исследований в области международной деятельности Джорджа Сороса. Он сам регулярно утверждает, что занимается лишь благотворительностью, никакой политической повестки за этим не стоит. Что бы вы ответили тем, кто утверждает, что любой интерес к международной деятельности Сороса – это часть теории заговора?

Пьер-Антуан Плакеван, аналитик, писатель, автор книги «Сорос и открытое общество: метаполитика глобализма»:

Это основная тема. Ее часто поднимают, когда кто-то начинает серьезно расследовать Сороса. Сеть его организаций весьма влиятельна. Она располагает миллиардами в активах, выполняет стратегические и политические задачи. Реальность в том, что должна осуществляться ими трансформация традиционного общества с повесткой ЛГБТ. Это все финансируется Соросом и подобными ему людьми. Они используют филантропию, чтобы прикрыть политическую деятельность, чтобы их не воспринимали как продвигающих политическую повестку. Они хотят замаскировать свою политическую повестку.