Что изменят в системе сдачи ЦЭ уже в мае? Рассказал министр образования

Новости Беларуси. В этом сезоне изменения ждут выпускников школ. Всего в Беларуси в 2023 году без малого 53 тысячи 11-классников, которым и предстоит поступать по новым правилам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что выпускные и вступительные экзамены хотят совместить, узнали еще в прошлом году. В расписании появился централизованный экзамен, но о нем было известно немного и только в теории. Но вот перешли к практике и провели генеральную репетицию. Оксана Семашко попыталась погрузиться в тему.

Оксана Семашко, корреспондент:

Пробный централизованный экзамен в аудиториях вузов решили провести без участия журналистов и операторов. Так, в педуниверситете мы смогли работать только до турникета. А в БГУ и вовсе не дали даже в окошки посмотреть. Фото- и видеосъемка – строго до дверей. Вот как это прокомментировали в вузе.

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

Хотелось бы избежать всяких организационных неточностей и несуразностей, которые могли бы возникнуть, если бы в пункте появились дополнительные люди. Потому что мы и так немножко отходим от нашей привычной схемы. И я думаю, что исключительно из этих соображений пока еще ограничен доступ представителей прессы. О том, что просочиться на ЦЭ было не так-то просто, признается и министр образования. Андрею Иванцу тоже пришлось пройти строгий контроль с предъявлением паспорта.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Время проведения по разным предметам отличается. Более того, есть ребята, которые уже и через час выходят из аудитории. И мы полагаем, что уже к маю организуем дополнительные места, локации, которые будем использовать для профессиональной ориентации наших ребят.

Напомним, в мае на ЦЭ по русскому или белорусскому языку, а также профильному предмету, который выберет ученик с перспективой на будущую профессию, 11-классников доставят из школ, гимназий и лицеев в пункты назначения специальным транспортом. У каждого школьника при себе должен быть пропуск в аудиторию, паспорт, гелевая ручка, при необходимости сдачи некоторых предметов – калькулятор.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Если абитуриент, а точнее, в данном случае это еще выпускник, потеряется, где-то не сможет сориентироваться и нужно его направить, то педагог-предметник сделает это более компетентно. На самом деле такой подход действительно характеризуется большим доверием в определенном смысле. Он реализован благодаря поручению главы государства. «Это прекрасный опыт». Школьники рассказали, как прошел репетиционный ЦЭ. Сами задания (они сложнее не стали) потребуют от будущего абитуриента максимальной сосредоточенности исключительно на своих знаниях, полученных в школе. А за списывание на ЦЭ, как и на ЦТ, с поступлением придется на год повременить.