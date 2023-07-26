«Почему кто-то считает, что может принимать решения за другого человека?» Вот как молодёжь относится к запрету абортов

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:
Почему кто-то считает, что может принимать решения за другого человека? Это его личное физическое и эмоциональное состояние. Да, должна проводиться большая работа специалистов, психологов. Но если провелась работа, и девушка, молодой человек, родители этой девушки приняли это решение, значит так должно быть. Если люди не готовы воспитывать этого ребенка, то почему мы должны это запретить? Какой потом вырастет человек?
Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Отдайте людям, которые плачут, которые не могут родить детей.