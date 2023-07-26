«Почему кто-то считает, что может принимать решения за другого человека?» Вот как молодёжь относится к запрету абортов

Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Елена Кругликова, инженер по сметной работе предприятия «Полоцк-Стекловолокно»:

Почему кто-то считает, что может принимать решения за другого человека? Это его личное физическое и эмоциональное состояние. Да, должна проводиться большая работа специалистов, психологов. Но если провелась работа, и девушка, молодой человек, родители этой девушки приняли это решение, значит так должно быть. Если люди не готовы воспитывать этого ребенка, то почему мы должны это запретить? Какой потом вырастет человек?