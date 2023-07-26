Представитель ЧВК «Вагнер»: если будет необходимо, мы поедем выполнять задачи в любое место
Новости Беларуси. ЧВК «Вагнер» продолжает совместные тренировки с нашими силовиками. Сегодня они посетили учебный полигон белорусских внутренних войск. Дронщики, штурмовики, артиллеристы – во всем мире нет лучших специалистов.
«Вагнер» в Беларуси – об этом рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».
«Работа будет интересная, очень продуктивная»
Представитель ЧВК «Вагнер»:
У нас есть базовый принцип такой, у нашей компании – подготовка должна продолжаться 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году. Поэтому хочу сказать вам следующее: всегда есть куда стремиться, нужно развиваться. И самое главное, что я увидел, что люди, которые находятся здесь, на местах, именно искренне этого хотят. А с точки зрения базовой подготовки ребята весьма адекватно подготовлены. Много работы с ними не предстоит, с нашей точки зрения, люди почти готовы. Каким-то определенным опытом мы поделимся, покажем людям, что умеем делать мы со своей стороны. В целом, я думаю, работа будет интересная, очень продуктивная. А результат мы все увидим.
Карпенков: идет боевое слаживание ЧВК «Вагнер» и белорусских бойцов. Читать здесь.
«Дисциплина здесь на очень высоком уровне»
Представитель ЧВК «Вагнер»:
Мы в целом-то все одной крови, мы русичи, русские люди, бело-русские – мы славяне. Конечно, проблем нет в общении. Мы, в принципе, одного менталитета, все просто. Люди здесь гостеприимные, люди спокойные. С точки зрения военных ребят, дисциплина очень высокая. Ребята, которые с нами общаются, мы видим четкое понимание вопроса и готовность к работе. Разумеется, с точки зрения управления по-военному – это базируется на элементах дисциплины, а дисциплина здесь на очень высоком уровне. Это очень приятно видеть, искренне вам говорю. Мы, в принципе, этого и ожидали.
«Мы понимаем, для чего мы находимся здесь»
Григорий Азаренок, СТВ:
Перепугались очень сильно поляки, перепугались литовцы. Подгоняют войска к границе, создают новые подразделения, подгоняют различные натовские войска. В случае вооруженной провокации, нападения на Республику Беларусь, вы вместе с нашими ребятами?
Представитель ЧВК «Вагнер»:
Мы не только вместе с ребятами – мы готовы впереди бежать. Это же не какие-то громкие слова, мы представители немного других вещей. Вы – журналисты, мы – ребята военные. Мы за свои слова отвечаем. Мы понимаем, для чего мы находимся здесь, какой у нас функционал может быть. Если такое будет необходимо, однозначно, без малейшего сомнения, без промедления мы погрузимся и поедем выполнять задачи в любое место, в любой район, который будет необходим.
Азарёнок: если «вагнеровцы» захотят в турне, почему наши пограничники должны их останавливать. Подробнее.