Представитель ЧВК «Вагнер»: если будет необходимо, мы поедем выполнять задачи в любое место

Представитель ЧВК «Вагнер»: У нас есть базовый принцип такой, у нашей компании – подготовка должна продолжаться 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году. Поэтому хочу сказать вам следующее: всегда есть куда стремиться, нужно развиваться. И самое главное, что я увидел, что люди, которые находятся здесь, на местах, именно искренне этого хотят. А с точки зрения базовой подготовки ребята весьма адекватно подготовлены. Много работы с ними не предстоит, с нашей точки зрения, люди почти готовы. Каким-то определенным опытом мы поделимся, покажем людям, что умеем делать мы со своей стороны. В целом, я думаю, работа будет интересная, очень продуктивная. А результат мы все увидим.

Представитель ЧВК «Вагнер»:

Мы в целом-то все одной крови, мы русичи, русские люди, бело-русские – мы славяне. Конечно, проблем нет в общении. Мы, в принципе, одного менталитета, все просто. Люди здесь гостеприимные, люди спокойные. С точки зрения военных ребят, дисциплина очень высокая. Ребята, которые с нами общаются, мы видим четкое понимание вопроса и готовность к работе. Разумеется, с точки зрения управления по-военному – это базируется на элементах дисциплины, а дисциплина здесь на очень высоком уровне. Это очень приятно видеть, искренне вам говорю. Мы, в принципе, этого и ожидали.

«Мы понимаем, для чего мы находимся здесь»

Григорий Азаренок, СТВ:

Перепугались очень сильно поляки, перепугались литовцы. Подгоняют войска к границе, создают новые подразделения, подгоняют различные натовские войска. В случае вооруженной провокации, нападения на Республику Беларусь, вы вместе с нашими ребятами?