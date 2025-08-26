Почему кто-то на Лазурном берегу, а у госсети убытки на 33 млн – Лазуткин о монополистах в торговле

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как только у вас появляется какой-то крупный монополист в виде торговой сети, он вам может установить за счет рыночной власти свои цены на все. Причем не только в магазине, а еще и закупочные цены, допустим, для ваших предприятий СПК, которые молоко сдают. Они за счет того, что имеют рыночную власть, давят не только на покупателя, но давят еще и на производителя. И завтра, чтобы спровоцировать какую-то социальную ситуацию, например, под выборы 2030 года, надо расширить сеть одного большого монополиста, а потом под выборы взвинтить цены. Просто так. Подорожает гречка, курочка, масло, сыр. То есть не только политика как форма агитации, она людей поднимает на дыбы. Самая простая нехватка сигарет.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Колбасные электрички загоняли в тупики с продовольствием, сливали в озера, в речки, сливали молоко бидонами, чтобы в городе, куда-то зарезали все сигареты, еще и умнейший Михаил Сергеевич Горбачев решил позлить народ и ввел антиалкогольную кампанию и виноградники вырубали. Конечно, народ уже там к 1988-1989 году партию, всю систему ненавидел, потому что ни покурить, ни выпить, ни пожрать.