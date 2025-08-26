Почему кто-то на Лазурном берегу, а у госсети убытки на 33 млн – Лазуткин о монополистах в торговле
Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.
Андрей Лазуткин, политолог:
Как только у вас появляется какой-то крупный монополист в виде торговой сети, он вам может установить за счет рыночной власти свои цены на все. Причем не только в магазине, а еще и закупочные цены, допустим, для ваших предприятий СПК, которые молоко сдают.
Они за счет того, что имеют рыночную власть, давят не только на покупателя, но давят еще и на производителя. И завтра, чтобы спровоцировать какую-то социальную ситуацию, например, под выборы 2030 года, надо расширить сеть одного большого монополиста, а потом под выборы взвинтить цены. Просто так. Подорожает гречка, курочка, масло, сыр.
То есть не только политика как форма агитации, она людей поднимает на дыбы. Самая простая нехватка сигарет.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Колбасные электрички загоняли в тупики с продовольствием, сливали в озера, в речки, сливали молоко бидонами, чтобы в городе, куда-то зарезали все сигареты, еще и умнейший Михаил Сергеевич Горбачев решил позлить народ и ввел антиалкогольную кампанию и виноградники вырубали. Конечно, народ уже там к 1988-1989 году партию, всю систему ненавидел, потому что ни покурить, ни выпить, ни пожрать.
Андрей Лазуткин:
У нас сегодня примерно семь крупных торговых сетей. Самая большая имеет долю 20 % рынка, остальная меньше – где-то 11, 7, 8, 6 и так далее.
И сегодня ни одна сеть пока не может нам диктовать как закупочные цены, так и цены на конечный продукт. И чтобы этого не было, есть антимонопольное регулирование в государстве. У нас есть Минторг, оно же Министерство антимонопольного регулирования. Речь о том, что оно следит. Например, у вас была компания, которая имела долю рынка в 20 %. Вы ее фиктивно разделили на две компании, каждая по 10 %, и каждая выросла до 20 %. В итоге у вас уже 40. Так делать нельзя.
Андрей Лазуткин:
Такие сговоры картельные должен раскрывать МАРТ, должен отслеживать, какие сделки происходят, какие там слияния, какие поглощения, что происходит с этим бизнесом. И, конечно же, это самая жирная, самая коррупционная часть, по сути дела, если брать торговлю, то это одна из самых рыночных сфер, где государства на самом деле мало. Поэтому бывают злоупотребления. Об этом было сегодня большое совещание: как у нас торгуют, почему кто-то на Лазурном берегу, а государственная сеть имеет убытков на 33 миллиона рублей.
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