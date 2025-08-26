Лукашенко поручил привлечь крупные сети к торговле на селе

До 1 января! Такой срок отвел Президент на создание эффективной системы торгового обслуживания по всей Беларуси, но прежде всего это касается малых населенных пунктов и сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 1 января! Такой срок отвел Президент на создание эффективной системы торгового обслуживания по всей Беларуси, но прежде всего это касается малых населенных пунктов и сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предупреждаю вас категорически как главное действующее лицо. Не ссылаясь на коопсоюз и прочее, это мы отрегулируем, ваш этот коопсоюз. Занимайтесь всеми вопросами. Должна быть система. У нас системное государство. У нас есть 1400 с лишним агрогородков. Может быть, больше будет. Есть крупные деревни, все они по дорогам расположены. Вы, наверное, это хорошо знаете, коль на велосипеде перемещаетесь. Не думаю, что вы на велосипеде по песку там ездите. Вот, они все расположены. И есть маленькие-маленькие хуторки и деревеньки, как раньше говорили, неперспективные, где действительно семь, восемь, десять старушек проживают, которые страну создавали когда-то.
Исходя из этого, вы должны выработать систему обслуживания людей. Как это делать, я это знаю. Я приводил вам пример. Я часто приезжаю в свою деревню, которую давно сносить собирались. Построили несколько домов. Люди живут, работают и еще хотят. Я делаю скидку на то, что это же президентская деревня. Само хозяйство построило там какой-то магазинчик. Сделайте по всей стране так! Это не большие деньги. Задействуйте любые ресурсы. И прежде всего те, кто сидит на мешках с деньгами в Минске, в областных центрах и так далее, вот, через дорогу от Дворца Независимости, в шоколаде, называется «Замок», «Корона», где все сидят, журналисты, которые передо мной, и вы, чиновники. Все там. Все там есть. Сделайте. Заставьте его сделать в двух-трех районах. Нет? Пусть деньги заплатит.
У губернатора первого региона портфель предложений уже готов. Торговые сети, частники и производители должны будут разделить логистическое бремя Белкоопсоюза.
Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Наши промышленные предприятия, которые занимаются выпуском продуктов питания, они тоже получили определенные населенные пункты. Если выпускают, допустим, хлеб, везут хлеб, ну, и побочно собирают другие мясо-молочные продукты, везут нашему населению. И так в каждом городке, есть предприятие промышленного характера или тот, кто занимается торговлей, он нагружается дополнительной функцией по обеспечению таких населенных пунктов.
Сети, которые работают в больших городах, которые зарабатывают большие денежные средства, привлекать их к решению этого вопроса. Притом привлекать и закреплять за определенными населенными пунктами, чтобы они обеспечили стандартный объем продовольственных товаров, который людям требуется. Прежде чем что-то открывать, надо с ними на берегу договориться и обязать их, что они должны выполнять вот эту функцию. Понятно, что нагрузку основную будет нести наша потребкооперация. И мы загружаем сейчас потребкооперацию другими направлениями, которые дают положительные результаты. Если взять, допустим, потребкооперацию в Брестской области, она в прошлом году в целом сработала с чистой прибылью 3,5 млн рублей.
Чтобы дойти до каждого дома и каждого жителя, задействуют разные ресурсы. В этом процессе все будет зависеть от вовлеченности местной власти.
Систему, конечно же, выработают. Но если на острые углы не обратил бы внимание Первый, то как бы их обходили и обходили бы вообще? Резюме сегодняшнего совещания – в призыве Первого – не забывать «бабу Дуню», землю, в которой корни управленческого истеблишмента, и правильные государственные решения.
Александр Лукашенко:
И не дай бог помощники и уполномоченные, которые лежат на должностях, им это не надо, пока Президент шило не вставит в пятую точку… Не дай бог они увидят хоть одну деревеньку, где баба Дуня не получила то, на что она всю жизнь работала.
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