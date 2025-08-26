Лукашенко поручил привлечь крупные сети к торговле на селе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предупреждаю вас категорически как главное действующее лицо. Не ссылаясь на коопсоюз и прочее, это мы отрегулируем, ваш этот коопсоюз. Занимайтесь всеми вопросами. Должна быть система. У нас системное государство. У нас есть 1400 с лишним агрогородков. Может быть, больше будет. Есть крупные деревни, все они по дорогам расположены. Вы, наверное, это хорошо знаете, коль на велосипеде перемещаетесь. Не думаю, что вы на велосипеде по песку там ездите. Вот, они все расположены. И есть маленькие-маленькие хуторки и деревеньки, как раньше говорили, неперспективные, где действительно семь, восемь, десять старушек проживают, которые страну создавали когда-то.

Исходя из этого, вы должны выработать систему обслуживания людей. Как это делать, я это знаю. Я приводил вам пример. Я часто приезжаю в свою деревню, которую давно сносить собирались. Построили несколько домов. Люди живут, работают и еще хотят. Я делаю скидку на то, что это же президентская деревня. Само хозяйство построило там какой-то магазинчик. Сделайте по всей стране так! Это не большие деньги. Задействуйте любые ресурсы. И прежде всего те, кто сидит на мешках с деньгами в Минске, в областных центрах и так далее, вот, через дорогу от Дворца Независимости, в шоколаде, называется «Замок», «Корона», где все сидят, журналисты, которые передо мной, и вы, чиновники. Все там. Все там есть. Сделайте. Заставьте его сделать в двух-трех районах. Нет? Пусть деньги заплатит.

У губернатора первого региона портфель предложений уже готов. Торговые сети, частники и производители должны будут разделить логистическое бремя Белкоопсоюза.