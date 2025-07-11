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Этот путь Лукашенко себя оправдал – Лазуткин о системе управления в Беларуси

11 июля 2025 17:40
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«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Этот путь Лукашенко себя оправдал – Лазуткин о системе управления в Беларуси -1

Андрей Лазуткин, политолог:
В Беларуси система все-таки меньше, проще, она управляемая, и Президент Беларуси всегда понимал, что самое главное в государстве – это контролировать точки извлечения прибыли. Если у вас стоят на трассах бандиты и контролируют логистику или переваливается калий непонятно как, или металл отгружается тоже по каким-то бандитским схемам с Беларусью, тогда власть у вас может быть только формальная. Вы должны контролировать те потоки, через которые зарабатывают какие-то у вас группировки непонятные. Когда это все было взято под контроль, а это была война с бандитами, тогда государство наше начало зарабатывать нормально на экспортных схемах, на государственных. И сегодня то продовольствие, которое продается в России, – это в основном государственное продовольствие, которое делают наши государственные структуры, холдинги, объединенные по областям. Этот путь себя оправдал.

# Государственная политика # Андрей Лазуткин # Григорий Азаренок

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