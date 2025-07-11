Этот путь Лукашенко себя оправдал – Лазуткин о системе управления в Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

В Беларуси система все-таки меньше, проще, она управляемая, и Президент Беларуси всегда понимал, что самое главное в государстве – это контролировать точки извлечения прибыли. Если у вас стоят на трассах бандиты и контролируют логистику или переваливается калий непонятно как, или металл отгружается тоже по каким-то бандитским схемам с Беларусью, тогда власть у вас может быть только формальная. Вы должны контролировать те потоки, через которые зарабатывают какие-то у вас группировки непонятные. Когда это все было взято под контроль, а это была война с бандитами, тогда государство наше начало зарабатывать нормально на экспортных схемах, на государственных. И сегодня то продовольствие, которое продается в России, – это в основном государственное продовольствие, которое делают наши государственные структуры, холдинги, объединенные по областям. Этот путь себя оправдал.