Более 100 позиций в меню – чем будут кормить школьников в новом учебном году? Рассказываем

Порядка 1 миллиона 50 тысяч школьников планируют обеспечить питанием в новом учебном году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бесплатной основе его получат более 65 % ребят. Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, учащиеся 5-11 классов, проживающие и обучающиеся в сельской местности. Вкусовые предпочтения учеников обычно не сильно меняются. Тем не менее с каждым годом рацион прирастает новыми рецептами. Например, с этой осени в обновленном меню более сотни позиций, а еще с десяток фирменных блюд. Чем же будут удивлять белорусских школьников? Узнала Алеся Иванова.

«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам». Именно с этого слогана начинается любой прием пищи ребят из военно-патриотического лагеря «Доблесть». Вот уж действительно – не хуже, чем дома. А главное – разнообразно. В новом учебном году рацион учащихся пополнится 9 фирменными блюдами. Ольга Третьякова, заместитель директора Комбината школьного питания Минска:

Это четыре новых салата, три горячих блюда, один напиток и суп. В меню осеннего рациона будут использованы продукты, которые ранее мы не использовали. Это дайкон и сельдерей. Также будет представлен абсолютно новый продукт – это риет из морской капусты с овощами.

Работа над школьным рационом ведется регулярно. Например, в этом году, помимо привычных, в меню включили еще около 140 новых блюд. Витаминизированное питание разрабатывали с учетом предпочтений учеников. Не забывают и о полезной составляющей. Алеся Иванова, корреспондент:

Почему эти блюда полезны? Что сегодня у школьников на обед?