Тиханский: продовольствие – ресурс, который мы можем использовать в стратегических целях

«Азаренок. Напрямую» на «Соловьев LIVE». В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Григорий Азаренок, СТВ:

В Беларуси битва идет за урожай. Александр Лукашенко проводит селекторное совещание. В нем принимают участие в том числе и руководители силовых структур. В частности, руководители министерств внутренних дел и генеральной прокуратуры. Это такое традиционное мероприятие, когда Батька на связи со всеми регионами страны, подключаются все специалисты заинтересованные, различные министерства, ведомства, и в деталях обсуждается проведение уборочной кампании: техника, топливо, контроль, учет, выплата механизаторам, что там по животноводству, по кормовым и так далее. Каждый год всегда такое проходит, завершил мероприятие Александра Лукашенко словами: «Мужики в бой!» Ну, как вам? Интересно за этим следить?

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Стратегически даже это касается всей национальной безопасности, ну и, естественно, военной, потому что продовольствие – это тот ресурс, который мы можем – не влезая в недры, без нефти, без газа – использовать и в стратегических целях. Сегодня кушать все хотят. И в этом плане даже структура нашего экспорта белорусского показывает, что мы на этом хорошо зарабатываем. Да, наша земля – это не украинские черноземы и требует особого бережного отношения, дисциплины и трудолюбия, тогда все будет. Мы прекрасно понимаем, что мы как раз этот ресурс не то что сохраняем, мы его развиваем как можно дальше. И вот в этом плане как раз есть наше преимущество перед всеми соседями. Вот возьмите те же вошедшие «прибалтийские ежики», которые вошли в ЕС, им это зарубили, это нельзя производить. В конце концов, на этот день они уже и себя не кормят.