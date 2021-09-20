Игорь Чибисов: любые силы и средства военные, технические будут предоставлены ОДКБ для защиты границ

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Как раз во время саммита ОДКБ стало известно, что объединение следующие свои учения проведет на таджикско-афганской границе.

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Первый вопрос касается того, что в Таджикистане ОДКБ проведет командные штабные военные учения, то есть с привлечением штабов. Соответственно, мы можем понять так, что как раз будут отрабатываться вопросы, если вдруг наступит война, и вдруг товарищ Афганистан войдет в конфликт военный, то здесь вооруженные силы ОДКБ. Алена Сырова:

Получается, показать, что мы готовы в случае чего защитить Таджикистан.