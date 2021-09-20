Игорь Чибисов: любые силы и средства военные, технические будут предоставлены ОДКБ для защиты границ
Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Как раз во время саммита ОДКБ стало известно, что объединение следующие свои учения проведет на таджикско-афганской границе.
Игорь Чибисов, военный аналитик:
Первый вопрос касается того, что в Таджикистане ОДКБ проведет командные штабные военные учения, то есть с привлечением штабов. Соответственно, мы можем понять так, что как раз будут отрабатываться вопросы, если вдруг наступит война, и вдруг товарищ Афганистан войдет в конфликт военный, то здесь вооруженные силы ОДКБ.
Алена Сырова:
Получается, показать, что мы готовы в случае чего защитить Таджикистан.
Игорь Чибисов:
Это первое. Второе, вы не забывайте, что весь Таджикистан держится на 201-й военной базе российской. Поэтому все сказали, что любые силы и средства военные, которые надо, и технические будут предоставлены ОДКБ для защиты границ. 1 400 километров – это не у нас с Украиной, это горы, это защищать в горах. Это что касается того, что будет сделано военными. Там и военная, и техническая помощь. Я хотел бы отметить, ШОС создает против наркотиков центр, чтобы прекратить этот поток поставки наркотиков. Не забывайте, что Беларусь с Китаем экономический Шелковый путь строит. А Афганистан не в этот путь что ли встроен? Поэтому как мы к Афганистану? Конечно, мы можем не участвовать в Шелковом пути, пускай без нас. Через Афганистан еще выход на Пакистан и Индию. Газопровод, который в 2018 году заложили. Я понимаю, что это 10 миллиардов долларов, во-вторых, туркменский газ пойдет в Пакистан и Индию. Мы опять будем дружить. Экономическая привязанность.
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