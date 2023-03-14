Почему именно Хатынь стала символом всех сожжённых деревень? Отвечает историк

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Таких деревень, как вы знаете, был не десяток. Их тысячи в Беларуси сожженных. Во-первых, близко от Минска. Какие-то вещи здесь тоже играли утилитарное значение. Но так получилось, что именно Хатынь стала этим объектом. Аргументация там была разная, хочу сказать, что когда мы говорим о «Хатыни», о мемориализации этого комплекса, то это очень важный национальный проект, не просто для белорусского руководства добиться, чтобы он получил еще и всесоюзную поддержку, потому что в Москве в том числе были люди, которые противостояли созданию этого комплекса, в том числе и министр культуры СССР Фурцева, но Петр Миронович Машеров умел убеждать людей, и это произошло. «Хатынь» символизирует массовое уничтожение, полное уничтожение деревни, является символом геноцида и того, что испытал белорусский народ. Я просто напомню, что Беларусь – самая потерпевшая из всех оккупированных Германией республик в Европе, у нас самые большие потери мирного населения. Поэтому правильно, что это было сделано. Благодаря этому комплексу, когда мы говорим об оккупации, мы говорим об уничтожении нашего населения, то всплывает этот символ. Он стал знаковым в любом случае.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси: Мы в Институте истории со своими коллегами в рамках рабочих групп, которые совместно с Генеральной прокуратурой занимаются расследованием уголовного дела, изучением документов, иногда обсуждали, задавали такие же вопросы в отношении Хатыни: почему, когда, как, с чем это связано? Пришли к такому выводу, что все, что сегодня касается «Хатыни», – это символ, это свершившийся исторический факт создания этого мемориального комплекса. «Хатынь» – сегодня всемирно известный символ трагедии белорусского народа, геноцида советского народа и белорусского народа, символ всех уничтоженных, сожженных и пострадавших деревень. Пытаются найти связь и с Катынью, но ни один историк не подтверждает и не видит этой связи.

Игорь Марзалюк:

Есть такая версия, которая не основывается ни на каких источниках, потому она высосана из пальца, что для того, чтобы смикшировать трагедию польских офицеров под Смоленском в Катыни, взяли населенный пункт, который похож по названию, но уничтоженный нацистами немецкими, поэтому Хатынь была выбрана на это место. Никаких документальных подтверждений… Это высосано из пальца. Есть версии, созданные либо журналистами, либо людьми, которые делают эти вбросы. Историк основывается на документах. Если бы был такой документ, если бы было такое обоснование, тогда бы мы согласились, но насколько я знаю, такого документа нет, ничего подобного никто из моих коллег никогда не публиковал. Но я считаю, что в любом случае играла роль все-таки и логистика, связанная с тем, что недалеко от столицы, что эта территория, о которой мы с вами говорим, – очень активная партизанская зона, очень мощное партизанское движение на этой территории было, поэтому эти вещи сыграли свое значение, потому что белорусский образ ВОВ, который окончательно был сформулирован как раз при Петре Мироновиче Машерове. Когда мы говорим о создании образа сражающейся Беларуси, противостоящей нацистам, то окончательно в полном формате (от Брестской крепости до всех остальных нюансов) – это как раз 1960-1970-е годы, тогда «Беларусьфильм» «Партизанфильмом» называли в шутку. Это как раз было связано с тем, что белорусское партизанское движение не имело аналогов в мире, потому что если говорить о размахе, то мы первые в мире, с нами могут соревноваться только югославы.

Юлия Бешанова:

Но это такой себе повод для соревнований.