На карте нет ни одного свободного места. Сколько деревень повторили судьбу Хатыни?

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Да, мы как раз недавно завершили первый этап работы межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению премьер-министра Республики Беларусь. В эту рабочую группу вошли 30 ученых-специалистов Института истории, академические ученые, музейные работники, архивисты, юристы и представители Генеральной прокуратуры, и мы проанализировали несколько десятков данных, представленных в эту рабочую группу, аргументированно, объективно, с изучением всех документов, критериев характерных, которые использовались и ранее в отношении списка Хатыней, в котором было 186 населенных пунктов, и пришли к выводу, что на сегодня этот список дополнен 30 населенными пунктами. Один населенный пункт из Гродненской области, четыре – Минская область.

Почему именно Хатынь стала символом всех сожженных деревень? Отвечает историк – подробности здесь.

Всего на 9 марта 2023 года общий список уничтоженных и пострадавших населенных пунктов насчитывает 10 тысяч 961 населенный пункт. И работа межведомственной рабочей группы не останавливается. Из Генеральной прокуратуры, из областных прокуратур нашей страны поступили данные на более чем 11 тысяч 700 населенных пунктов. Это по документальным источникам в результате допросов свидетелей еще живых. И задача ученых и членов этой рабочей группы – объективно проанализировать, убрать все спорные моменты, чтобы не дать потом возможность определенной критике, вопросов, которые могут возникнуть. Пять основных критериев используются, четыре уже давно, еще с книги «Геноцид белорусского народа», «Без срока давности», где включено более 9 тысяч 300 населенных пунктов, и 5-й критерий, мы специально подошли к нему, выработали, проработали с юристами – населенные пункты, которые пострадали в результате нанесения имущественного ущерба домостроениям, жилищным и хозяйственным постройкам, административным, культурно-просветительским и культовым объектам независимо от их общего количества. Это пострадавшие населенные пункты. Это правильный подход, считаю как историк, как руководитель Института, как член этой рабочей группы. Сегодня мы видим карту пострадавших населенных пунктов. Она доступна, там нет ни одного свободного места. Наверное, каждый житель Беларуси, многих соседних стран, которые помнят трагедию ВОВ, они могут привести свои населенные пункты, свою трагедию, указать на своих родственников, близких. У каждого эта историческая память глубоко сидит в душе.

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