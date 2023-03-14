Украинцы были против. Почему руководство СССР не хотело, чтобы Хатынь стала мемориальным комплексом?

Юлия Бешанова, ведущая: Вы в начале программы говорили о том, что не все, особенно высшее руководство СССР, хотели, чтобы Хатынь была мемориальным комплексом. А почему? Это в том числе из-за того, кто уничтожил Хатынь? Почему об этом молчали?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас была такая дихотомия: советские, немцы и чуть-чуть какого-то отребья непонятного, которое бегает. Но когда мы говорим о Беларуси, есть еще один очень важный момент, белорусская нация дала минимальное количество тех, кто сотрудничал с нацистами. Просто две цифры. По разным подсчетам: от 20 до 27 тысяч – это те, кто сотрудничал с немцами с оружием в руках, это этнические белорусы, которые служили в различных милитарных подразделениях немецких. Им противостояло 374 тысячи в партизанах, причем это без резерва. Из этих 374 тысяч 70 % – это этнические белорусы. Это важный момент, потому что существует миф, что якобы партизаны – это нквдшники, засланцы, что партизанская война не была белорусской, что это окруженцы и все остальное. Причем был прав тысячу раз Алесь Адамович, когда называл партизанскую войну Беларуси «Крестовым походом детей», потому что до 50 % из тех, кто воевал в партизанских отрядах, это люди от 15 до 25 лет. Если не ошибаюсь, 16 % – это девушки.

На карте нет ни одного свободного места. Сколько деревень повторили судьбу Хатыни – подробности здесь.

Теперь почему. Потому что в Хатыни белорусов жгли вместе с немцами украинцы, украинские националисты жгли. Это было очень неприятно, в том числе для советского руководства Украины, которое сделало все возможное и невозможное, чтобы не акцентировать внимание на этих вещах. У нас до сих пор есть люди, которые заявляют: зачем рассказывать, что Витебщину уничтожали латышские полицаи, которые вошли потом в состав легиона СС. Зачем рассказывать про литовскую полицию? Я считаю, что нужно не путать две вещи. Были украинские нацисты, были украинские радикальные националисты, которые сделали ставку на Гитлера. Были люди, готовые сотрудничать с оружием в руках на стороне оккупантов. Поэтому умалчивание, недоправда всегда рождают еще более чудовищные мифы. Какие мифы есть по Хатыни сегодня? Когда вышел этот сборник документов «Убийцы Хатыни:118-й украинский батальон охранной полиции в Белоруссии,1943-1944 гг», здесь только документы.

Юлия Бешанова:

Мы вернемся к мифам.

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