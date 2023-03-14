«Действовать не в кабинетах, а на предприятиях». Александр Вольфович об итогах тренировки госорганов

Новости Беларуси. Система обеспечения национальной безопасности готова к любым вызовам и угрозам. На базе Военной академии Беларуси подвели итоги масштабной тренировки государственных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации Президента, Совмина, различных министерств и ведомств, местных органов власти, представители Национального собрания. В течение трех дней под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности они отрабатывали алгоритмы действий в различных условиях: от чрезвычайных ситуаций до контртеррористических операций. В процессе выявили уязвимые места, на которые стоит обратить внимание. Полученный опыт – гарантия того, что при реагировании на кризисные ситуации в реальной жизни ошибок допущено не будет. По итогам занятий провели детальный анализ, изучили предложения о том, как повысить эффективность работы госорганов. Наиболее актуальные инициативы найдут отражение в нормативно-правовой базе.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В ходе глубокого анализа – в течение месяца мы анализировали ход проведения тренировки, те вопросы, которые мы отрабатывали в ходе этой тренировки, – пришли к выводу, что некоторые вопросы надо нам поправить, некоторые вещи изменить в нормативно-правовой базе. Устранить некоторые пробелы, чтобы потом, если будет какая-то неординарная ситуация, она может быть в любой момент, естественно, мы были готовы действовать не в кабинетах, а на предприятиях, наша экономика, наши политико-идеологические структуры могли своевременно среагировать на все современные вызовы и угрозы.