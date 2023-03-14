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Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть

14 марта 2023 16:37
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Мы здоровы, пока не грянул шторм. Резкая невыносимая боль – трагический финал, а не начало серьезного недуга. Вовремя распознать среди тревожных симптомов предвестников бури – забота не только врача, но и самого пациента. Если справиться с этой непростой миссией человек не может, руку помощи протянут сотрудники Республиканского геронтологического центра. Школа активного долголетия добавит в жизнь ярких красок, научит принимать свой возраст и не бояться стареть, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть-1

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра Минского областного клинического госпиталя им. П.М. Машерова, кандидат медицинских наук:
В настоящее время, конечно, продолжительность жизни увеличивается, увеличивается тот отрезок времени, в котором проживают наши пациенты, так называемый третий возраст, и, конечно, в этом третьем возрасте люди всей планеты не знают, как жить. Потому что мы знаем, как расти, мы знаем, как взрослеть, но никто не знает, как стареть. И поэтому школы активного долголетия созданы для того, чтобы человек правильно старел, физиологично, жил долго, активно в своем долголетии.

Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть-4

Наталья Даниленко, старшая медицинская сестра неврологического отделения № 2 Минского областного клинического госпиталя им. П.М. Машерова:
С 2017 года на базе госпиталя функционирует Республиканский геронтологический центр активного долголетия. Все пациенты старше 60 лет, которые поступают, проходят через нашу школу активного долголетия, в которой мы в первую очередь обучаем правилам измерения артериального давления, правильному питанию, рассказываем про их факторы риска.

Повседневная активность, шкала оценки питания, измерение силы сокращения мышц – индекс Бартела расскажет о человеке все и даже больше. На занятиях пациенты также изучают и свой внутренний мир. В роли наставников – психологи и психотерапевты: гармония души и тела – главная цель.

Наталья Даниленко:
Еще обязательны такие тесты, как индекс массы тела, рост, вес, пациенты узнают свои факторы риска, над которыми им нужно работать.

Людмила Жилевич:
И также у нас существует очень много направлений, которые связаны с волонтерским движением. У нас есть инициатива «Банк свободного времени», где к нам приходят различные волонтеры и обучают наших пациентов каким-то моментам, хобби, которые они могли бы использовать в дальнейшем.

Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть-7

При измерении артериального давления манжета всегда должна находиться в проекции на уровне сердца. Это обычные законы физики для точного результата. Манжета накладывается не слишком туго, чтобы мы могли в нее просунуть пальчик, и не слишком расслабленно, чтобы она не болталась.

От края манжеты до локтевого сгиба должно быть не менее двух сантиметров. Во время измерения давления лучше не разговаривать: речь – лишняя нагрузка на организм, которая влияет на цифры тонометра. Школа нейрофитнеса – еще одна уникальная изюминка центра. Здесь проходят когнитивные тренировки. Лечебная физкультура поможет сохранить форму и повысить функциональную активность.

Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть-10

Я вообще-то отдыхаю, лечусь здесь второй раз. Объясняют, как лечиться, как мерить давление, сахар. Все очень дословно, хорошо, отлично.

Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть-13


Школа дала очень многое. Начал переосмысливать режим питания, надо контролировать, потому что наше здоровье, кроме врачей, зависит и от нас самих.

Наталья Даниленко:
После прохождения всех тестов пациенты приходят в нашу школу активного долголетия, где ему выдается паспорт активного долголетия. В паспорте записаны основные показатели здоровья пациента, нормы, чтобы пациент знал, на что ему ориентироваться. Также написан план долголетия, по которому у нас в первую очередь идет режим дня, режим отдыха, питания, физических активностей и в последнюю очередь медикаментозное лечение.

Людмила Жилевич:
Школы активного долголетия не только для пациентов, но и для их родственников. Потому что очень многие родственники сталкиваются с проблемами когнитивного статуса, деменции. Как жить с этим человеком? Как с ним коммуницировать? Как сделать пространство дома, чтобы оно было пригодным для самостоятельной жизни пожилого человека?

Попасть в ряды учеников школы активного долголетия могут все, кому немножко за. В 60 жизнь только начинается. Любимые хобби, общение с единомышленниками, спорт и прогулки на свежем воздухе – рецепт успеха.

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# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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