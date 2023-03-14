Здоровье – забота не только врачей. В школе долголетия в Минске учат людей принимать свой возраст и не бояться стареть

Мы здоровы, пока не грянул шторм. Резкая невыносимая боль – трагический финал, а не начало серьезного недуга. Вовремя распознать среди тревожных симптомов предвестников бури – забота не только врача, но и самого пациента. Если справиться с этой непростой миссией человек не может, руку помощи протянут сотрудники Республиканского геронтологического центра. Школа активного долголетия добавит в жизнь ярких красок, научит принимать свой возраст и не бояться стареть, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра Минского областного клинического госпиталя им. П.М. Машерова, кандидат медицинских наук:

В настоящее время, конечно, продолжительность жизни увеличивается, увеличивается тот отрезок времени, в котором проживают наши пациенты, так называемый третий возраст, и, конечно, в этом третьем возрасте люди всей планеты не знают, как жить. Потому что мы знаем, как расти, мы знаем, как взрослеть, но никто не знает, как стареть. И поэтому школы активного долголетия созданы для того, чтобы человек правильно старел, физиологично, жил долго, активно в своем долголетии.

Наталья Даниленко, старшая медицинская сестра неврологического отделения № 2 Минского областного клинического госпиталя им. П.М. Машерова:

С 2017 года на базе госпиталя функционирует Республиканский геронтологический центр активного долголетия. Все пациенты старше 60 лет, которые поступают, проходят через нашу школу активного долголетия, в которой мы в первую очередь обучаем правилам измерения артериального давления, правильному питанию, рассказываем про их факторы риска. Повседневная активность, шкала оценки питания, измерение силы сокращения мышц – индекс Бартела расскажет о человеке все и даже больше. На занятиях пациенты также изучают и свой внутренний мир. В роли наставников – психологи и психотерапевты: гармония души и тела – главная цель. Наталья Даниленко:

Еще обязательны такие тесты, как индекс массы тела, рост, вес, пациенты узнают свои факторы риска, над которыми им нужно работать. Людмила Жилевич:

И также у нас существует очень много направлений, которые связаны с волонтерским движением. У нас есть инициатива «Банк свободного времени», где к нам приходят различные волонтеры и обучают наших пациентов каким-то моментам, хобби, которые они могли бы использовать в дальнейшем.

При измерении артериального давления манжета всегда должна находиться в проекции на уровне сердца. Это обычные законы физики для точного результата. Манжета накладывается не слишком туго, чтобы мы могли в нее просунуть пальчик, и не слишком расслабленно, чтобы она не болталась. От края манжеты до локтевого сгиба должно быть не менее двух сантиметров. Во время измерения давления лучше не разговаривать: речь – лишняя нагрузка на организм, которая влияет на цифры тонометра. Школа нейрофитнеса – еще одна уникальная изюминка центра. Здесь проходят когнитивные тренировки. Лечебная физкультура поможет сохранить форму и повысить функциональную активность.

Я вообще-то отдыхаю, лечусь здесь второй раз. Объясняют, как лечиться, как мерить давление, сахар. Все очень дословно, хорошо, отлично.



Школа дала очень многое. Начал переосмысливать режим питания, надо контролировать, потому что наше здоровье, кроме врачей, зависит и от нас самих.