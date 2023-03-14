Уничтожали нацисты немецкие и украинские. Как сложилась судьба карателей Хатыни?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Как сложилась судьба карателей Хатыни?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По-разному сложилась. Часть из них смогла удрать. Последний из них, Владимир Катрюк, умер в своей постели на берегах Онтарио. Юлия Бешанова:

Мы их всех знаем поименно? Игорь Марзалюк:

Да. Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

И сегодня даже в интернете «Википедия» дает поименные списки тех людей, пофамильные, кто участвовал в уничтожении деревни. Там и Мелешко, и Васюра, и Катрюк, который 10 лет был лишен канадского гражданства, но по просьбам украинской диаспоры ему вернули. И не выдали преступника, который лично принимал участие в уничтожении. Игорь Марзалюк:

Тут очень весело. Большинство тех, кто остался в Советском Союзе, были изобличены. Не с первого раза, потому что никто не рассказывал, что они были теми, кем были. Те, кто удрал на Запад, никто не был выдан. Юлия Бешанова:

Сейчас Генеральная прокуратура инициировала закон, который предполагает привлечение даже умерших преступников. Это как-то поможет наказать виновных? Хотя бы формально.

Вадим Лакиза:

Восстановится, наверное, справедливость. Игорь Марзалюк:

Я считаю, в любом случае суд – это очень важный момент. Если человек по суду не признан преступником, то всегда есть поле для спекуляций. Я считаю, что это правильно. С этими героями связан один миф. В независимой Украине вышли сборники с героизацией так называемого буковинского куреня, который показывается как геройское подразделение, сражавшееся за украинскую независимость. А что такое буковинский курень? Это и есть 115-й и 118-й украинские батальоны охранной полиции. 118-й украинский батальон состоял… Первая рота, элитная, 118-го украинского охранного батальона, командиром отделения служил Катрюк, – это националисты Западной Украины. Другие роты были набраны из жителей Киева и Киевской области, а также из военнопленных украинцев. Есть такая манипуляция, любят спекулировать на том, что, мол, «советский офицер сжег Хатынь». Советский офицер Васюра, 27 лет. Но забывают, что этот человек был убежденным украинским националистом, что он добровольно перешел на сторону врага, после этого окончил курсы пропагандистов. Этот человек был плотью той традиции. Юлия Бешанова:

А сколько в этом списке карателей имен? Игорь Марзалюк:

Когда мы говорим о Хатыни, мы знаем точно, что основные акции по уничтожению совершил 118-й украинский охранный батальон, а также моторизованная рота зондер-батальона СС Дирлевангера. Плюс, у Дирлевангера была еще и украинская рота, и русская рота. С 1943 года еще и белорусская рота. Юлия Бешанова:

Сколько жителей Хатыни было уничтожено? Вадим Лакиза:

Было уничтожено 149 жителей Хатыни, из них 75 детей до 16 лет. Юлия Бешанова:

То есть такое огромное количество карателей на такую небольшую деревеньку.

Игорь Марзалюк:

Самое интересное, что происходило, когда люди уже были загнаны в этот амбар, когда все было подожжено. Они там устроили (Васюра, переводчик, командир батальона Кернер, Смовский, все остальные). Они стояли, и когда кто-то выскакивал (ребенок выскочил). Это по показаниям тех же карателей, которых уже судили на Минском процессе. Ясно, что этот ребенок погибнет, он охвачен огнем. Они, как по живой мишени, стреляли на спор, кто попадет. А Катрюк, у которого была признана недоказанность обвинения, по показаниям его сослуживцев по роте, лежал на расстоянии 120-150 метров от входа в амбар за пулеметом и добивал людей. Когда мы говорим про эти вещи, мы должны это помнить. Когда мы говорим о тех, кто уничтожил Хатынь, мы должны говорить правдиво и корректно. Хатынь уничтожили нацисты немецкие и украинские. Нацисты. Не герои за освобождение Украины, а нацисты. Люди, которые принадлежали к фракции организации украинских националистов. Только не бандеровцы, а мельниковцы, потому что там кресло было одно – не поделили. Так вот в составе этого буковинского куреня, костяк его составляли убежденные украинские националисты Западной Украины, которые подчинялись и считали своим лидером Андрея Мельника, который спорил за пальму первенства со Степаном Бандерой. И еще один очень важный момент, когда мы говорим о Катрюке. С 1995 года этот мерзавец стал почетным гражданином города Черновцы. И это не все. За его деньги в бронзе был отлит, стоит и никто его не обольет краской, не свернет бульдозером – поставили памятник героям буковинского куреня. Юлия Бешанова:

Хотя памятники советскому солдату активно сносятся везде. Игорь Марзалюк:

Объясняю. В 1995 году за деньги палача Хатыни в независимой Украине был поставлен памятник убийцам белорусов, мерзавцам и подонкам, которые составили костяк двух карательных батальонов, 115-го и 118-го. Почему так важна правда о Хатыни?