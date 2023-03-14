Там учат прекрасному джазу. Вот как в колледже имени Глинки занимаются будущие музыканты

Весна в разгаре. И звучит она в ритме джаза. В государственном музыкальном колледже имени Глинки поздравили милых дам зажигательными мелодиями, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Сегодняшний концерт посвящен одному из самых прекраснейших праздников, празднику 8 Марта. Этим концертом мы хотели преподнести музыкальный подарок прекрасной половине нашего коллектива (ученического и педагогического). Это стало уже доброй традицией и возможностью еще один раз не только сказать добрые слова нашим прекрасным дамам, но и дать возможность насладиться прекрасной музыкой. Форма одежды – парадная. Белые пиджаки и бабочки с первых нот настроили на праздничную волну. Никто не сомневался: этот вечер в колледже будет особенным.

Николай Федоренко, преподаватель отделения «Искусство эстрады», художественный руководитель ансамбля традиционного джаза Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки:

У нас есть несколько вариантов костюмов, один из них нарядный – белый с золотом, всегда мы их надеваем на большие праздники и самые ответственные мероприятия. Отступать от всеобщих правил можно только главному дирижеру. Он же художественный руководитель джаз-бенда, он же преподаватель отделения «Искусство эстрады» и легендарный столичный трубач Николай Федоренко. Николай Федоренко:

На нашем концерте прозвучали самые знаменитые джазовые хиты из кинофильмов, из репертуара наших знаменитых исполнителей – Армстронга, Фицджеральд, прозвучала композиция из кинофильма «В джазе только девушки». Не отстают от именитого педагога и талантливые ученики. Так, один из них, будущий выпускник Павел Соснок, во время концерта исполнил соло на саксофоне сопрано.

Павел Соснок, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Все четыре года очень старался и занимался. Была мечта сыграть с оркестром соло, наконец-то она осуществилась, поэтому настроение отличное. Очень рад такому событию. Николай Федоренко:

Это выпускник нашего отделения, он великолепно владеет всеми инструментами, что касается саксофона. Очень способный парень. Он из тех ребят, которые очень любят музыку, они сами очень много работают над собой.

Это действительно так: обычный день будущего музыканта начинается в 05:20. Павел зачастую приходит в альма-матер еще до занятий, чтобы успеть позаниматься внеурочно. Ведь планы на жизнь у талантливого саксофониста и вправду грандиозные. Павел Соснок:

Как и у любого музыканта, мечта – построить карьеру музыкальную, стать сольным саксофонистом. Может, создать свой собственный ансамбль. Преуспел в нелегком деле эстрады и Фома Снисарь. Парень уже много лет играет на трубе и достиг в музыке серьезных успехов.

Фома Снисарь, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Конечно, много работы на это идет, много времени, но если есть желание, стремление, то это прилетает очень быстро. Как говорится, нет предела совершенству, все равно есть навыки, которые надо нарабатывать. Сама музыка считается интеллектуальной, с высоким входным порогом. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобрать – нужно знать, что именно слушать.

Станислав Лазарев, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Люблю джаз, занимаюсь с детства, мне нравится эта музыка, направление, произведения, которые мы играем и слушаем, делаем.

Лев Ильин, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Мне нравится, отличная музыка, заводная, веселая, все красиво.

Максим Бахарь, учащийся Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Джазовая музыка и то, как я пришел в джаз-бенд, связано с моим стремлением стать в этой музыке лучшим. Фома Снисарь:

Музыка очень свободная, меня она сильно заводит. Если я слышу джаз – все, буду слушать долго. Подготовка к таким концертам – только часть учебного процесса, который предполагает не одно масштабное мероприятие на сцене.

Николай Федоренко:

Мы эту программу готовили с осени, когда начинается учебный период, потихоньку готовимся, потому что кроме этого у нас идет учебный процесс, где мы должны подготовить программу по госэкзаменам и по ансамблю. По дирижированию у нас программа.

Татьяна Кутыловская, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного музыкального колледжа им. М.И. Глинки:

Традиционно концерты у нас идут к 1 сентября, ко Дню учителя, Дню музыки, также у нас идет ряд рождественских концертов. Дальше у нас идут концерты на 8 Марта, ко Дню Победы. Вот такая насыщенная эстрадная жизнь в музыкальном колледже. Но кроме самых разных инструментов, начиная классическими и заканчивая народными, здесь нередко можно услышать мелодичные напевы. Алексей Снитко:

В этих стенах, а это гобеленовый зал, у нас находится историко-культурная ценность, созданная художником Тищенко в 50-е годы. Здесь у нас проходят всегда хоровые занятия. Здесь любят выступать ребята, которые занимаются профессионально пением в хоре и сольно. Сейчас здесь проходит занятие хорового класса, в этом хоровом коллективе поют будущие хоровые дирижеры. Хоровые дирижеры уже готовят новую необычную программу.

Алексей Снитко:

Она посвящена тем неприходящим ценностям и нашего народа, и общемировым ценностям, например, духовная музыка. На наших землях установилась, отлично соответствует и православной, и католической культуре. Сейчас мы работаем над произведением белорусского композитора Анны Козловой «Богородица Дева радуйся».

Вот таких разносторонних артистов готовят в столичном музыкальном колледже имени Глинки. Среди воспитанников – десятки лауреатов национальных и международных конкурсов и фестивалей, а выпускники успешно работают в музыкальных школах и оркестрах страны. Алексей Снитко:

Наш колледж гордится тем, что все направления музыкальной культуры у нас присутствуют в образовательном пространстве. Это и эстрадно-джазовое направление. В настоящее время мы готовим музыкантов-инструменталистов, в 2023 году мы впервые примем будущих вокалистов в направлении эстрадно-джазового искусства. Мы гордимся академическим направлением, мы готовим по всем инструментам: это и струнно-смычковые, духовые, ударные, фортепиано. Для нас важное направление – народное музыкальное исполнительство. Так что выбирайте специальность и приходите на день открытых дверей в марте.