«Почему именно 992 год избран как отправная точка?» Иерей о зарождении православия на белорусских землях
Новости Беларуси. Новая программа «Прикосновение к свету» на СТВ! Говорить о вопросах духовности непросто, ведь они касаются сокровенной жизни человека. Прикоснемся к самым актуальным событиям, постараемся увидеть в них не только внешнюю сторону, но и исторические основания, их содержание и смысл.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Отец Игорь, в нынешнем году отмечается 1030-летие православия на белорусских землях. Кем была определена эта дата и с какими событиями она связана?
Иерей Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Дело в том, что сама история подвигает нас к тому, чтобы мы в этому году отпраздновали такой важный юбилей. Но почему именно 992 год избран как отправная точка? Когда определяли дату начала Полоцкой епархии, были определенные споры. В 1992 году все-таки большинством ученых (не только светских, но и церковных) было принято считать, что начало епархии в полоцкой земле – это 992 год. 988 год – это крещение в Киеве, а уже в 992 году возникает епархия в Полоцке. Епархия не может возникнуть на пустом месте. То есть она возникает, когда уже есть какие-то предпосылки. С этого времени церковь существует не просто как сообщество верующих, это уже какая-то церковная структура, епархия, это уже епископ, священники, духовное заведение. Это, можно сказать, действительно отправная точка, с которой начинается история православия, православной церкви на белорусских землях.
Олег Лепешенков:
Вы сказали, что эта дата вызывала споры. Можно ли сказать, что были такие же древние епархии, как Полоцкая, в то время? Почему эти споры возникали?
Иерей Игорь Васько:
С одной стороны, это были даже не споры, а определенная историческая полемика, потому что источники позволяют выдвигать разные гипотезы. С другой стороны, у нас есть еще одна епархия, практически такая же древняя, как и Полоцкая, и об этом тоже не нужно забывать. Это Туровская епархия. На самом деле некоторые соображения позволяют говорить, что действительно в Турове епархия возникла практически сразу после Киева, примерно одновременно с Полоцком.
Олег Лепешенков:
Давайте вспомним, чем славны эти епархии, чем они запомнились на протяжении веков, какие артефакты, может быть, дошли до нашего времени.
Иерей Игорь Васько:
Здесь в первую очередь нужно упомянуть о тех людях, которые прославили полоцкую землю и которых прославила полоцкая земля. Мы вспоминаем преподобную Евфросинию Полоцкую. Это действительно плод духовного рождения, плод развития христианства на наших землях. Это был действительно уникальный человек своего времени, потому что женщин такого масштаба, размаха личности и сейчас не сказать что очень много. На тот момент культура была прежде всего мужская, а преподобная Евфросиния Полоцкая была не только основательницей монастырей, библиотек и храмов, не только основательницей женского монашества здесь. Это ведь был человек, который принимал участие, в том числе, и в политической жизни.
Олег Лепешенков:
1030-летие – действительно красивая дата. Идут празднования и на церковном, и на государственном уровнях. Много событий, но какие вы бы выделили особенно в этом году?
Иерей Игорь Васько:
Пожалуй, центральным событием была служба, божественная литургия 5 июня в Спасо-Евфросиниевском монастыре, в День памяти нашей преподобной Евфросинии Полоцкой. В этом году так получилось, что эту службу возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Очень важная дата была 28 июля – День крещения Руси, День памяти святого равноапостольного князя Владимира. Если бы не было князя Владимира, княгини Ольги, то не было бы даты 992 года. Очень важно, что было выбрано место божественной литургии в Заславле. Изяслав – сын святого равноапостольного князя Владимира – это тот человек, именем которого город и был назван.
И третья важная дата, если уже говорить о духовных событиях, – это 26 августа. Это День иконы Божией Матери, именуемой Минская. История той иконы очень долгая, даже не все там понятно с ней. Но мы точно знаем, что с 1500 года эта икона здесь, в Минске. И мы знаем, что Пресвятая Богородица является покровительницей нашего города. Очень хочется призвать всех телезрителей помнить о том, что у нас есть много почитаемых икон Божией Матери, но в Беларуси самая главная святыня, самая известная икона – Жировицкая икона Божией Матери, люди всегда к ней приезжают, всегда там очереди. Равная по значимости, по святости, по значению – это именно Минская икона Божией Матери. Если в Жировичи надо ехать минчанам, то к Минской можно в любое время подъехать, подойти, помолиться, попросить, чтобы Божия Матерь помогла.
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