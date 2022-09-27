27 сентября – День подарков миру. Что ещё отмечают в эту дату?

Всемирный день туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из будничной суеты на берег речки, в лес, в другой город или другую страну. И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных работников, руководителей и персонала гостиничных комплексов – всех, кто профессионально обеспечивает комфортный и безопасный отдых. И, конечно, этот день напоминает о важности международного туризма в содействии лучшему взаимопониманию между народами, повышению осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций и лучшему пониманию ценностей разных культур, а в целом способствует укреплению мира на планете. Профессиональный праздник воспитателей

27 сентября – это традиционный профессиональный праздник воспитателей и работников детских дошкольных учреждений. Первый детский сад открыл в Германии в 1837 году педагог-новатор Фридрих Фребель. Он же придумал современное название из-за сходства детей с растениями, а воспитателей назвал садовницами. Первый платный детский сад в России появился 27 сентября 1863 года. Его в Петербурге открыла Софья Люгебиль. Сюда приводили детей в возрасте от 3 до 6 лет на несколько часов. В детском саду с ними занимались гимнастикой, обучали танцам, пению и чтению. Дошкольное образование – это базис, своеобразный фундамент, от прочности которого зависит дальнейшее успешное развитие ребенка, и в этой профессии нет места для случайных людей. 27 сентября принято поздравлять не только воспитателей, но и всех работников дошкольного образования – логопедов, учителей музыки, нянечек и других. Ведь от их мудрости, терпения и профессионализма зависит то, какими вырастут малыши. День подарков миру