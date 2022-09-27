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Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня. Что нельзя есть в этот день?

27 сентября 2022 08:56
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня – в церковном календаре одна из важнейших дат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня. Что нельзя есть в этот день?-1

Праздник связан с событиями IV века, когда мир обрел Крест, на котором был распят Иисус Христос. 27 сентября верующие могут поклониться святыне и обратиться со своими просьбами. Накануне праздника в храмах совершается чин воздвижения Креста. Еще на протяжении недели священники проводят торжественные богослужения. Согласно церковному уставу, в день Воздвижения устанавливается однодневный пост в воспоминание о страданиях Иисуса Христа. Исключаются мясные и рыбные блюда.

# Православные в Беларуси # общество # Иисус Христос # Фотофакт

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