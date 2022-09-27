Православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господня. Что нельзя есть в этот день?

Праздник связан с событиями IV века, когда мир обрел Крест, на котором был распят Иисус Христос. 27 сентября верующие могут поклониться святыне и обратиться со своими просьбами. Накануне праздника в храмах совершается чин воздвижения Креста. Еще на протяжении недели священники проводят торжественные богослужения. Согласно церковному уставу, в день Воздвижения устанавливается однодневный пост в воспоминание о страданиях Иисуса Христа. Исключаются мясные и рыбные блюда.