«Заработать неплохие денежные средства». Чтобы собрать урожай яблок вовремя, в Витебске привлекли студентов

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность остается в фокусе особого внимания. В стране делается все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок всем необходимым. Регионы увеличивают стабфонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области цифра в полтора раза больше, чем в 2021 году. Только яблок планируют положить около четырех тысяч тонн.

К примеру, на сортоиспытательной станции в Лужесно в 2022 году сбор витаминной продукции по истине небывалый. Чтобы вовремя и без потерь собрать урожай, подключили студентов. Площадь лужеснянских садов под Витебском – почти 25 гектаров. Сорта – от ранних до поздних зимних. «Алеся», «Имант», «Заславское» – большая часть отечественной селекции. Не капризны в уходе на протяжении сезона, да и урожай дают впечатляющий. Сорванные плоды на месте сортируют по ящикам. Товарный вид пойдет на хранение. Поврежденные сразу же на переработку. Ежедневно из сада вывозят по 10-12 тонн яблок.

Вадим Винник, преподаватель Городокского аграрно-технического колледжа:

Интересно, нравится. Если погода позволяет, учащиеся имеют возможность даже заработать неплохие денежные средства. Я считаю, что это хороший такой практический навык для будущих выпускников, которые планируют работать в сфере сельского хозяйства.

Александр Ладик, учащийся Городокского аграрно-технического колледжа:

Урожай намного больше, чем в прошлом году. В этом году можно с одного дерева собрать минимум четыре ведра. Яблоки большие. Очень вкусные. Очень все легко собирается.

Леонид Шитик, директор Лужеснянской сортоиспытательной станции:

Ориентировочно около 400 тонн яблока мы должны получить. Нам доведено государством 200 тонн яблок положить на стабфонды, чтобы обеспечить город и область своими плодами.