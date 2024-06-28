Почему готовить к IT нужно с детского сада и как создали стройотряд для тотально незрячих? Разговор с депутатом

О вступительной кампании, будущем IT-сферы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов. Готовить к IT нужно с детского сада? Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Все чаще говорят о том, что готовить к IT нужно едва ли не с детского сада. Вы согласны? Какую роль в подготовке IT-специалистов играет профориентация на самых ранних этапах?

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:

Она играет очень большую роль. Вся мировая практика и педагогический опыт передовых стран показывает: чем раньше ребенок будет вовлечен и будут определены его приоритеты, по которым он хотел бы развиваться, это во многом поможет ему сложиться и как человеку, и в профессиональном плане. Почему школьники выбирают учебу в колледже, а не в вузе?

Наталья Надольская:

В Минский государственный колледж цифровых технологий, который вы возглавляете, приходят ребята, уже профориентированные. И почему выбирают колледж, а не вуз? Георгий Козел:

Многим уже в школе, на уровне 9 класса некое однообразие надоедает. Они хотят почувствовать себя, изменить среду, в которой они растут и общаются. Поэтому возможность пойти в колледжи, а затем работать и поступать в высшие учебные заведения, получать высшее образование – это сегодня самый прогрессивный путь, практикоориентированный. О вступительной кампании в минских колледжах

Наталья Надольская:

Как сегодня проходит вступительная кампания в колледжи? Какую лепту внес Совет депутатов, чтобы кампания прошла комфортно во всех смыслах? Георгий Козел:

Прежде всего заслуга Минского городского Совета депутатов, особенно предыдущих созывов, состоит в том, что выделялись существенные финансовые средства на нашу систему. Мы очень сильно укрепились в материальном плане. И не только ремонтами помещений, а вот новое технологическое оборудование… С какими вопросами обращаются как к депутату?

Наталья Надольская:

Обращаются ли к вам как к депутату Мингорсовета за помощью или советом по вопросам вступительной кампании? Георгий Козел:

Обращаются. В основном это связано с поступлением детей с особенностями психофизического развития. По количеству обращений удельный вес иногородних – процентов 90, а 10 % – это минчане. «Мы создали стройотряд из тотально незрячих ребят» Наталья Надольская:

Важный момент – с 2021 года в республике впервые формируются отряды, состоящие из учащихся с особыми образовательными потребностями. Более 700 ребят с особенностями прошли обучение в колледже и были успешно социализированы в обществе. Расскажите, как это было. Вы отслеживаете судьбу своих особенных выпускников?