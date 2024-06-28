Сложно ли научиться дрифтовать – рассказал руководитель школы

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Есть школа дрифтинга. В чем заключается обучение, как долго оно длится? Каждый ли желающий может прийти в школу?
Владислав Ломако, руководитель школы дрифтинга:
Может прийти абсолютно каждый желающий, начиная с 14 лет, даже не нужны водительские удостоверения. Как долго? Зависит от человека, потому что есть ребята, которые приходят – покатались дома на компьютере, попробовал. Сейчас симуляторы – очень модная штука, очень похожа динамика, которая происходит в машине. Они попробовали, приходят – буквально 30 минут, и получается у него. У кого-то бывает пять занятий, он не может понять, как это вообще происходит и что происходит. Это индивидуально и вестибулярный аппарат должен хорошо быть развит. Потому что, бывает, ребята после часового занятия – их просто вырывает, потому что ты кружишься. В первую очередь нужно научиться делать круг вокруг конуса – это самое основное. Зайти в занос и выйти из него. Дальше моменты, которые изучаются, дальнейшие элементы все равно исходят от первого – это вход в занос, выход из него и кружочек – самое банальное.
С неба на землю. Сколько раз надо спрыгнуть с парашютом, чтобы получить категорию D – подробнее здесь.