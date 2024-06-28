Сложно ли научиться дрифтовать – рассказал руководитель школы

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть школа дрифтинга. В чем заключается обучение, как долго оно длится? Каждый ли желающий может прийти в школу?