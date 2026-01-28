Конкурс, посвящённый Году белорусской женщины, проходит в Клецком районе

Трудолюбивая и активная, красивая внешне и внутренне – так молодежь Клецкого района видит белорусок. Здесь стартовал конкурс, приуроченный к Году белорусской женщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Формат широкий. Работы можно создавать с помощью нейросетей, рисовать на холсте или бумаге, использовать графические планшеты. Заявки подали уже почти полсотни человек. Работы впечатляют: женщины представлены как мамы, жены и руководители. От каждого полотна веет теплом и добротой.

Наталья Суховей, председатель Клецкой районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Идею провести конкурс «Создай образ белорусской женщины» в такой знаменательный год предложила наша молодежь. Конечно же, районная организация с удовольствием поддержала ее.