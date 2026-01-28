Конкурс, посвящённый Году белорусской женщины, проходит в Клецком районе

Трудолюбивая и активная, красивая внешне и внутренне – так молодежь Клецкого района видит белорусок. Здесь стартовал конкурс, приуроченный к Году белорусской женщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трудолюбивая и активная, красивая внешне и внутренне – так молодежь Клецкого района видит белорусок. Здесь стартовал конкурс, приуроченный к Году белорусской женщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Формат широкий. Работы можно создавать с помощью нейросетей, рисовать на холсте или бумаге, использовать графические планшеты. Заявки подали уже почти полсотни человек. Работы впечатляют: женщины представлены как мамы, жены и руководители. От каждого полотна веет теплом и добротой.
Наталья Суховей, председатель Клецкой районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Идею провести конкурс «Создай образ белорусской женщины» в такой знаменательный год предложила наша молодежь. Конечно же, районная организация с удовольствием поддержала ее.
Валерия Кононович, первый секретарь Клецкого РК ОО «БРСМ»:
Мы знаем, что наша молодежь увлекается нейросетями, рисует на графических планшетах и занимается живописью. Мы придумали три номинации. Первая номинация – нарисовать рисунок благодаря нейросети. Вторая номинация – это рисунок благодаря графическому планшету. И третья номинация – это ручная живопись.
Ксения Хлопкова, воспитанница кружка «Сокровищница» Клецкого районного центра культуры:
Я участвую в конкурсе и ожидаю, что получу победу. Для меня женщина – это мама. У меня нарисована мама и семья, а рядом церковь.
Конкурс продлится до 12 февраля. Победители получат призы, а итогом станет выставка, где можно будет увидеть всю красоту белорусских женщин.