Новости по тегу #Георгий Козел

Инженерные специальности – фундамент и главный драйвер развития промышленности. Минский колледж цифровых технологий идет в ногу со временем и плотно сотрудничает с ведущими предприятиями страны.
Белорусская молодежь все чаще делает выбор в пользу среднего специального образования, ведь это возможность получить практические навыки и быстро выйти на рынок труда.
В честь знаковой даты в городской ратуше наградили его лучших сотрудников.
Востребованность в наладчиках оборудования, тех, кто будет обслуживать оборудование будет возрастать. Специалисты будут востребованы практически во всех отраслях экономики.
Новации направлены прежде всего на то, чтобы создать больший комфорт для абитуриентов, их законных представителей и организаций – заказчиков кадров.
«В 2026 году мы планируем на базе нашего колледжа открывать первую в системе профессионального образования Республики Беларусь лабораторию искусственного интеллекта, в том числе как для обучения нормотипичных детей, так и с особыми образовательными потребностями».
«Все регионы Республики Беларусь охвачены, написано более 100 картин. Эти картины выставлялись в Мингорсовете, Совете Республики, ряде министерств».
17 сентября – самый удачный выбор даты, которая подчеркивает независимость нашего государства и единство. Праздник навевает чувство исторической справедливости.
В 2026 году исполняется 60 лет Минскому государственному колледжу информационных технологий. За 19 лет мы подготовили 827 специалистов для экономики страны из числа людей с особыми потребностями.
Это первый социально-образовательный проект, позволяющий незрячим людям приобретать востребованную профессию. За последние 19 лет в колледже было подготовлено более 800 специалистов с особыми образовательными потребностями.
Рабочие профессии становятся престижнее прежде всего по уровню зарплаты. Сегодня они кардинально отличаются от рабочих специальностей прошлого.
В топе специальности, связанные с цифровой экономикой и здравоохранением. Также значительно увеличен набор в строительной отрасли.
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