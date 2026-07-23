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Новости по тегу #Георгий Козел

Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий
23 июля 2026 12:05

Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?
18 июля 2026 17:02

Ссузы начали прием документов – какие профессии самые популярные и что в топе новинок?

Минский государственный колледж цифровых технологий отмечает 60-летие
02 июня 2026 18:33

Минский государственный колледж цифровых технологий отмечает 60-летие

Роботизация экономики – какие востребованные специальности можно освоить в колледже цифровых технологий
10 апреля 2026 15:17

Роботизация экономики – какие востребованные специальности можно освоить в колледже цифровых технологий

Как изменился порядок поступления в колледжи – рассказал депутат Мингорсовета
10 апреля 2026 14:42

Как изменился порядок поступления в колледжи – рассказал депутат Мингорсовета

Первая в Беларуси лаборатория искусственного интеллекта – о планах поговорили с директором МГКЦТ
16 марта 2026 16:01

Первая в Беларуси лаборатория искусственного интеллекта – о планах поговорили с директором МГКЦТ

Художники пишут картины вместе с особенными детьми – в чём уникальность проекта «Сильные духом», рассказал эксперт
17 сентября 2025 18:11

Художники пишут картины вместе с особенными детьми – в чём уникальность проекта «Сильные духом», рассказал эксперт

Символизирует целостность Беларуси – рассказываем, почему дата 17 сентября выбрана Днём народного единства
17 сентября 2025 16:16

Символизирует целостность Беларуси – рассказываем, почему дата 17 сентября выбрана Днём народного единства

Директор МГК цифровых технологий рассказал о трудоустройстве людей с особенностями
04 августа 2025 18:57

Директор МГК цифровых технологий рассказал о трудоустройстве людей с особенностями

В колледже цифровых технологий вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями
01 июля 2025 17:40

В колледже цифровых технологий вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями

Почему рабочие профессии снова в топе – объяснил директор МГК цифровых технологий
27 июня 2025 14:23

Почему рабочие профессии снова в топе – объяснил директор МГК цифровых технологий

Какие специальности популярны в МГК цифровых технологий – ответил директор колледжа
27 июня 2025 14:16

Какие специальности популярны в МГК цифровых технологий – ответил директор колледжа