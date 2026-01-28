Каранкевич доложил Лукашенко о ситуации в энергетике Беларуси в сложных погодных условиях

На особом контроле главы государства – вопросы электро- и теплоснабжения. Еще один доклад заслушал Александр Лукашенко 28 января. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич доложил о работе энергетической инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние дни энергосистема Беларуси испытывает повышенные нагрузки из-за погодных условий – количество осадков растет, вместе с тем прогнозируются минусовые температуры. В ночь с 27 на 28 января электроснабжение нарушалось в ряде населенных пунктов, в частности – Минской и Гомельской областей, частично проблемы возникли в Витебском регионе. В том числе о том, как была организована оперативная работа по устранению последствий, доложено главе государства.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вопросы обеспечения надежного электро- и теплоснабжения потребителей страны находятся на особом контроле главы государства, правительства. И особенно это важно в период изменения погодных явлений, ухудшения ситуации.

Всего за 27-28 число в стране нарушение электроснабжения было зафиксировано в 475 населенных пунктах, и в настоящее время уже восстановлено электроснабжение по штатной схеме по 450 населенным пунктам. В 25 населенных пунктах для восстановления штатного режима электроснабжения ведутся восстановительные работы, там задействовано 56 бригад, также задействованы четыре дизель-генераторные установки для обеспечения электроснабжения от мобильных источников.

Всего мобилизовано 690 бригад, 720 единиц техники в их распоряжении. Также эти все мобильные бригады могут в случае необходимости быть переброшены с учетом задач, которые стоят, например, по оперативному восстановлению электроснабжения в любой регион, в любую часть нашей страны.