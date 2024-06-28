На профессиональном уровне – какие физические данные нужны, чтобы заниматься паркуром?

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Где у нас готовят, если человек хочет освоить это искусство, ремесло, у нас есть ли школы?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нужны ли какие-то физические данные? Я смотрю, у вас высокий довольно рост. Я не знаю, должны ли это быть какие-то параметры физические, чтобы человеку сказать, что ты не сможешь заниматься паркуром?
Павел Титовец, паркурщик:
Это, как в любом спорте, вещь такая – генетически предрасположен либо нет. У меня средний рост, я физически подготовлен в плане мышечной массы. Это благодаря, наверное, даже паркуру. Конечно, нужны физические данные для того, чтобы этим заниматься, по крайней мере, на профессиональном уровне. Если ты слабенький, можешь прыгать, но не прыгнешь далеко, высоко. Тебе рано или поздно все равно придется пойти в зальчик и поприседать со штангой.
Юрий Святокум:
Где-нибудь готовят?
Павел Титовец:
Обучают, есть пара клубов, в которых этим можно заниматься. Преподают, есть тренера, которые этим занимаются.
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