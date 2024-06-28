На профессиональном уровне – какие физические данные нужны, чтобы заниматься паркуром?

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Где у нас готовят, если человек хочет освоить это искусство, ремесло, у нас есть ли школы?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нужны ли какие-то физические данные? Я смотрю, у вас высокий довольно рост. Я не знаю, должны ли это быть какие-то параметры физические, чтобы человеку сказать, что ты не сможешь заниматься паркуром?