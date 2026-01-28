ЖКХ Минской области устраняют последствия циклона «Леони»

Службы ЖКХ Минской области ликвидируют последствия циклона «Леони», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Колебания температуры воздуха в сочетании с осадками привели к образованию гололедицы. Только за минувшую ночь коммунальщики вывезли порядка 100 кубометров снега. На обработку дорог израсходовано более 700 тонн противогололедных материалов.

Для борьбы с последствиями непогоды задействовали свыше 215 единиц техники и 420 человек. Дорожная обстановка под контролем, ведется мониторинг ситуации.