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Директор колледжа цифровых технологий рассказал о новинках вступительной кампании – 2024

28 июня 2024 14:18
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О вступительной кампании, будущем IT-сферы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Как формируется конкурс в вашем колледже? Какие особенности ждут абитуриентов при поступлении в этом году? Расскажите про план приема, целевое образование.

Директор колледжа цифровых технологий рассказал о новинках вступительной кампании – 2024-1

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конкурс будет осуществляться по среднему баллу аттестата. В этом году отличие будет в том, что количество целевых мест возрастает – это очень хорошо, потому что базовые организации у колледжа, слава богу, все очень платежеспособные, очень крепко стоят на ногах. А затем возможность зарабатывать достойную заработную плату у выпускников будет. А предприятие заинтересовано, потому что по целевому более длительный срок отработки по распределению. Это нормальная практика. Зато и конкурс – ты сможешь с не самым высоким баллом поступить в наш колледж.

День открытых дверей надо посетить во всех колледжах, на тех специальностях, на которые планирует ваш ребенок поступать. Мы готовим программистов – надо побывать в радиотехническом, политехническом, технологическом колледжах.

Георгий Козел: IT становится обслуживающим направлением, а приоритетными станут ИИ и робототехника – подробности.

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Георгий Козел

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