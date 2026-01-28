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Коммунальщики в усиленном режиме убирают крыши и балконы от сосулек и наледи

28 января 2026 13:55
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Коммунальщики активно убирают также крыши и балконы жилых домов от сосулек и наледи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Коммунальщики в усиленном режиме убирают крыши и балконы от сосулек и наледи-2

Службы работают в усиленном режиме и на опережение. Из-за перепадов температур хрустальные наросты могут сорваться в любой момент. Поэтому главная задача – обнаружить и убрать наледь. Особое внимание – безопасности: рабочие используют специальное оборудование и страховку, а придомовую территорию обязательно ограждают.

Коммунальщики в усиленном режиме убирают крыши и балконы от сосулек и наледи-4

Валерий Альшевский, заместитель директора УП «Коммунальник»:
При поступлении заявок предприятие оперативно выезжает и производит расчистку крыш от сосулек. Заявки от граждан поступают, как обычно, на службу 115, мы – домоуправление – постоянно мониторим состояние крыш.

Предельное внимание домам со скатными крышами. На них скапливается больше всего наледи. Сотрудники ЖКХ еще раз напоминают жителям: не ходить под балконами и перемещаться осторожно.

# ЖКХ # УП «Коммунальник» г. Молодечно # Сосульки

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