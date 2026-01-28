Турчин поставил задачу перед МАЗ повысить производительность труда

28 января Александр Турчин ознакомился с процессам сборки пассажирской техники на новом автобусном заводе. Его ввели в эксплуатацию в марте 2025 года – на 10 месяцев раньше планового срока. На новой площадке адаптировано производство ключевой линейки моделей: от городских и междугородных автобусов до специальных, в том числе для перевозки детей. В 2026 году появятся и новинки.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Мы планируем на новой платформе перейти на новый сочлененный автобус. Мы планируем такой же проект реализовать в электрическом исполнении. Продолжим расширять линейку газового транспорта. Мы всегда в этом конкурируем с российскими компаниями на российском рынке.

С точки зрения представления этой тематики, это актуальная на сегодня газовая тема. Поэтому мы расширяем линейку, добавляем новые виды техники и с оптимизмом смотрим, потому что те производственные мощности, те технологические циклы, которые сегодня реализуются, позволяют решать такие задачи.