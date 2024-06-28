Как детей с расстройством аутистического спектра обучают IT? Рассказываем о работе минского колледжа

О вступительной кампании, будущем IT-сферы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.
О вступительной кампании, будущем IT-сферы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Деликатный и весьма болезненный вопрос – образование людей с особенностями психофизического развития. Вы делаете огромную работу в сфере инклюзии. У вас впервые в республике начато обучение лиц с нарушениями зрения и расстройством аутистического спектра интеллектуальным профессиям. Расскажите о центре профессиональной социальной реабилитации. Кто туда может попасть и какая работа там проводится?
Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Этот центр является предметом нашей гордости. Мы уже 18 сезонов отучили детей с особыми образовательными потребностями. Когда-то мы начинали с одной группы ребят с нарушениями слуха и речи. Это было профессионально-техническое образование. Сегодня все специальности, по которым мы обучаем, – это уровень среднего специального образования с возможностью поступления в высшее учебное заведение страны.
На сегодня наша команда единомышленников организовала обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями речи, слуха, тотально незрячих и с расстройством аутистического спектра. Идею обучения тотально незрячих детей нам подал тогда епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, нынешний Митрополит, Патриарший Экзарх. Нам было очень приятно, что он согласился и стал духовным попечителем нашего колледжа и центра.
Георгий Козел:
У нас в колледже работают три тотально незрячих педагога, у одного из них три высших технических образования. Кроме того, у нас преподаватели с нарушениями слуха и речи, которые свободно владеют жестовым языком. Мы за предыдущие годы обучили 24 выпускника с расстройством аутистического спектра. Но благодаря тому, что у нас побывала Наталья Ивановна Кочанова, мы восхищаемся тем, как она сдвинула по всей стране пласт нерешаемых проблем в направлении этих ребят.
К сожалению, во всем мире количество таких детей растет. Никто однозначно не может дать ответ, в связи с чем это происходит и этот вызов, который сделал наш колледж благодаря поддержке Натальи Ивановны, лично председателя Мингорисполкома – мы в этом году будем набирать 40 особенных деток. Такого большого набора мы никогда в колледже не делали. Ежегодно у нас обучаются порядка 90 особенных детей. Мы первыми будем получать опыт именно по этой категории профессионального обучения интеллектуальным профессиям.
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