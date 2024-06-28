Как детей с расстройством аутистического спектра обучают IT? Рассказываем о работе минского колледжа

О вступительной кампании, будущем IT-сферы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Деликатный и весьма болезненный вопрос – образование людей с особенностями психофизического развития. Вы делаете огромную работу в сфере инклюзии. У вас впервые в республике начато обучение лиц с нарушениями зрения и расстройством аутистического спектра интеллектуальным профессиям. Расскажите о центре профессиональной социальной реабилитации. Кто туда может попасть и какая работа там проводится?

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:

Этот центр является предметом нашей гордости. Мы уже 18 сезонов отучили детей с особыми образовательными потребностями. Когда-то мы начинали с одной группы ребят с нарушениями слуха и речи. Это было профессионально-техническое образование. Сегодня все специальности, по которым мы обучаем, – это уровень среднего специального образования с возможностью поступления в высшее учебное заведение страны. На сегодня наша команда единомышленников организовала обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями речи, слуха, тотально незрячих и с расстройством аутистического спектра. Идею обучения тотально незрячих детей нам подал тогда епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, нынешний Митрополит, Патриарший Экзарх. Нам было очень приятно, что он согласился и стал духовным попечителем нашего колледжа и центра.