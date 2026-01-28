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Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум

28 января 2026 13:40
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Выработку единых подходов к созданию прозрачной и защищенной цифровой экосистемы ведут участники масштабного форума, приуроченного к Международному дню защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум-2

Как обеспечить безопасность личных данных в эпоху искусственного интеллекта и сохранить цифровой суверенитет государства? Ответы на эти вопросы ищут представители различных ветвей власти, руководители ведомств, эксперты по кибербезопасности, правоохранители и бизнес-сообщество.

Они обсуждают не только совершенствование законодательства, но и то, как усилить противодействие киберпреступности и защиту данных в социальной и экономической сферах. Особое внимание – применению технологий искусственного интеллекта в контексте национальной безопасности.

Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум-4

Андрей Мотолько, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Говоря о динамике и состоянии киберпреступности, у нас пик киберпреступлений пришелся на 2020 год, когда фактически рост преступлений составил в 10 раз и это было 25 тысяч преступлений. За прошлый год эта цифра – порядка 20 тысяч преступлений. В удельном весе от всех преступлений это составляет порядка 30 %. 

Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум-6

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
В целом ужесточений правил обработки персональных данных в перспективе не планируется. В современном цифровом мире с развитием кибермошенничества и желанием человека сохранить себя защита персональных данных – это не просто технический вопрос, это фундаментальный элемент национальной личной безопасности и конкурентоспособности бизнеса. В стране делаются системные шаги для укрепления правовой, цифровой зрелости. 

Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум-8

Программа встречи 28 января охватывает широкий спектр практических вопросов – от создания защищенных государственных цифровых платформ до построения систем безопасности внутри частных компаний. Соблюдение правил обработки данных становится не просто требованием закона, но и фундаментом доверия граждан и ключевым фактором деловой репутации.

# Андрей Мотолько # Андрей Гаев

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