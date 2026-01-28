Национальный центр защиты персональных данных проводит масштабный профессиональный форум

Выработку единых подходов к созданию прозрачной и защищенной цифровой экосистемы ведут участники масштабного форума, приуроченного к Международному дню защиты персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обеспечить безопасность личных данных в эпоху искусственного интеллекта и сохранить цифровой суверенитет государства? Ответы на эти вопросы ищут представители различных ветвей власти, руководители ведомств, эксперты по кибербезопасности, правоохранители и бизнес-сообщество.

Они обсуждают не только совершенствование законодательства, но и то, как усилить противодействие киберпреступности и защиту данных в социальной и экономической сферах. Особое внимание – применению технологий искусственного интеллекта в контексте национальной безопасности.