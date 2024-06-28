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Георгий Козел: IT становится обслуживающим направлением, а приоритетными станут ИИ и робототехника

28 июня 2024 14:13
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О вступительной кампании, будущем IT-сферы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов.

Георгий Козел: IT становится обслуживающим направлением, а приоритетными станут ИИ и робототехника-1

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Сегодня существуют большие потребности в специалистах IT-сферы, действительно происходит активная цифровая трансформация общества. Но не стоит забывать и о других потребностях. Возможно, будет точнее ориентироваться на подготовку кадров в интересах всего социально-экономического комплекса страны, а не только узких областей. Или одно другому не мешает?

Георгий Козел: IT становится обслуживающим направлением, а приоритетными станут ИИ и робототехника-4

Георгий Козел, депутат Минского городского Совета депутатов:
Меня порадовало мероприятие, которое проходило в Беларуси в начале июня. Это заседание Комиссии ЕврАзЭС в Несвиже, по результатам которого премьер-министр нашей страны заявил о том, что сейчас страны – участники Комиссии приняли решение интенсивно развивать направление робототехники. Поверьте, IT-сфера постепенно становится обслуживающим направлением, а приоритетными станут именно направления, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

На сегодня Республика Беларусь входит в 25 передовых стран по использованию цифровых коммуникаций. Это очень серьезный шаг. Если мы в направлении робототехники вперед продвинемся, это будет вообще замечательно.

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# Образование в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Георгий Козел

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