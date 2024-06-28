Выход эмоций – насколько страшно прыгать с парашютом?

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Павел Бора, парашютист, видеооператор Минского аэроклуба:

Просто посмотрите в Instagram, как это происходит весело и интересно. Большинство из тех, кто посмотрит, тоже захотят прыгнуть. У меня есть очень много случаев, когда люди говорят, что никогда не пойдут прыгать с парашютом – это очень страшно, невозможно просто. Просто подписываются в Instagram, смотрят видосы. Когда видишь, что летит тандем – мастер, пассажир, оба улыбаются, им весело. Летит оператор улыбается, мы вместе возьмемся за ручки, покружимся. Это классно, круто, интересно и весело. Люди начинают задумываться, спустя пару месяцев, полгода, что пойду я тоже прыгну с парашютом. Приходят и после прыжка говорят, что это не так страшно, как я думал.

Наталья Надольская:

Мне еще кажется, это хорошая разрядка такая. Мы сейчас ищем какой-то разрядки. Этот выход эмоций дают экстремальные виды спорта.

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