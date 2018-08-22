Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?

Новости Беларуси. О правилах содержания экзотических питомцев рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

«В Минске – игуаны и змеи, в деревнях – павлины и фазаны»: каких экзотических животных заводят белорусы

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В соответствии с законом о животном мире, дикие животные, которые подпадают под действие международных договоров, таких, как Конвенция СИТЕС, либо включены в Красную Книгу Республики Беларусь, либо отлов которых производится на основании разрешений, выдаваемых Минприроды, подлежат обязательной регистрации их владельцами в течение 1 месяца.

То есть, к питону это тоже относится?

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Татьяна Железнова:

К питону это относится. Он подпадает под действие международного соглашения – Конвенции СИТЕС.

Это – редкий, исчезающий вид.

Нами проверяются документы, подтверждающие законность владения этими животными. В частности, выявляется контрабанда, браконьерство, иные нарушения. А также, что немаловажно, мы проверяем условия содержания указанных диких животных. Эти условия утверждены постановлением Минприроды, чётко определены. И что самое немаловажное, исключающие самопроизвольный выход этих животных из места их содержания. Все инциденты, которые происходили с участием диких животных экзотических – это случаи, когда дикое животное не было зарегистрировано. Это случаи, связанные, в том числе, со змеями, когда заползали в соседние квартиры.

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Был случай, когда в однокомнатой квартире содержался львёнок. Это, конечно, противоречит естественному пониманию этой ситуации. Минприроды всегда выступает за то, что лучше любоваться красотой диких животных в естественной среде.

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