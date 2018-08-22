С 1 сентября «Белтелеком» повышает тарифы на интернет

Новости Беларуси. «Белтелеком» с первого сентября повысит тарифы на интернет.

Эта информация была опубликована на сайте компании. Здесь же можно ознакомиться с обновленными тарифами, которые начнут действовать с первого дня осени.

Будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга и других услуг.