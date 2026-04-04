Собирали на благотворительность, а тратили на себя! В Беларуси вскрыта преступная схема

Благотворительный фонд собирал деньги на помощь тяжелобольным детям, но лишь 10-ю часть суммы направил на эти цели. В Беларуси вскрыта преступная схема. В 2024 году четверо иностранцев запустили инициативу «Чудо детям», но его, к сожалению, так и не произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонд собирал деньги на помощь тяжелобольным на улицах областных центров страны. Делали это волонтеры-подростки. В «бизнес» вовлекли более 120 человек. Они и не подозревали, что пожертвования (а пока речь идет о 400 тысячах рублей) осядут в карманах мошенников.