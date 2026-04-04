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Собирали на благотворительность, а тратили на себя! В Беларуси вскрыта преступная схема

04 апреля 2026 13:44
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Благотворительный фонд собирал деньги на помощь тяжелобольным детям, но лишь 10-ю часть суммы направил на эти цели. В Беларуси вскрыта преступная схема. В 2024 году четверо иностранцев запустили инициативу «Чудо детям», но его, к сожалению, так и не произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонд собирал деньги на помощь тяжелобольным на улицах областных центров страны. Делали это волонтеры-подростки. В «бизнес» вовлекли более 120 человек. Они и не подозревали, что пожертвования (а пока речь идет о 400 тысячах рублей) осядут в карманах мошенников.

Собирали на благотворительность, а тратили на себя! В Беларуси вскрыта преступная схема-2

Александр Седач, заместитель прокурора города Гродно:
Деньги собирались наличные и через пополнение расчетного счета фонда при помощи банковской карты жертвующего. В большинстве случаев деньги не шли на осуществление благотворительной помощи, а тратились на личные нужды подозреваемых.

Нечестная игра на чувствах милосердия закончилось возбуждением уголовного дела. Фигурантам за мошенничество грозит до 12 лет лишения свободы. Один из подозреваемых задержан. Остальные скрываются за границей.

# Мошенничество

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