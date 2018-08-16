«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске

Новости Беларуси. Вернулся в домашний террариум. Утром 16 августа объявился хозяин питона – змея накануне вечером оказалась на территории детского сада на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В МЧС о питоне сперва сообщил прохожий, а после позвонили из детского сада. Змею отловили и доставили в зоопарк. Рептилия провела там ночь, а утром за ней вернулся хозяин.

Анна Чернецкая, сотрудник Минского зоопарка:

Это обычный тигровый питон. У него размер 2,8, весит около 10 килограммов. Абсолютно адекватная змея, ручная. Сразу было понятно, что эта змея убежала у кого-то из дома.

Мужчина рассказал, что оставил небольшую щель, чтобы проветрить комнату, и змея смогла покинуть квартиру. Обладатель питона предъявил документы, после чего получил своего питомца обратно.