«Абсолютно адекватная змея, ручная». Питона нашли на территории детского сада в Минске

Новости Беларуси. Вернулся в домашний террариум. Утром 16 августа объявился хозяин питона – змея накануне вечером оказалась на территории детского сада на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вернулся в домашний террариум. Утром 16 августа объявился хозяин питона – змея накануне вечером оказалась на территории детского сада на Уборевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В МЧС о питоне сперва сообщил прохожий, а после позвонили из детского сада. Змею отловили и доставили в зоопарк. Рептилия провела там ночь, а утром за ней вернулся хозяин.
Анна Чернецкая, сотрудник Минского зоопарка:
Это обычный тигровый питон. У него размер 2,8, весит около 10 килограммов. Абсолютно адекватная змея, ручная. Сразу было понятно, что эта змея убежала у кого-то из дома.
Мужчина рассказал, что оставил небольшую щель, чтобы проветрить комнату, и змея смогла покинуть квартиру. Обладатель питона предъявил документы, после чего получил своего питомца обратно.