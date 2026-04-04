Модно, полезно и невероятно просто! Узнали, как выращивать микрозелень в домашних условиях

А вы тоже считаете, что огород – это про дачу, лопату и бесконечную прополку? Оказывается, настоящий «зеленый рай» может разместиться и на подоконнике. Микрозелень – модно, полезно и невероятно просто. Игорь Тарновецкий уже полгода выращивает ее дома. Перепробовал многое. Методом проб и ошибок пришел к результату.

Игорь Тарновецкий, фермер:

Из опыта могу сказать, что чаще берут брокколи, рукколу, любят редисы, кресс-салат любят. Ну, горох, подсолнечник – это уже как классика. Сегодня расскажем, как вырасти дома рукколу. Начнем с выбора емкости. В глубоких контейнерах удобно выращивать высокие культуры – подсолнечник или горох. Для рукколы подойдет посуда поменьше.

Игорь Тарновецкий:

Я больше предпочитаю более низкий контейнер. Вот такого плана. Он удобнее. Трава, как правило, растет невысокая, 5-6 см. Вот такого плана. Вот это готовая мизуна уже. Если брать грунты, остановил свой выбор на кокосовом субстрате. Он менее капризен к переливу, недоливу. Он хорошо держит влагу. Не нуждается, скажем, в каких-то дополнительных обдувах.

Чтобы вырастить рукколу, контейнер с кокосовым субстратом нужно наполнить на половину его высоты.

Игорь Тарновецкий:

Для рукколы где-то в среднем расход семян на такой контейнер идет порядка 3, максимум 3,5 грамма. После равномерного распределения семян по площади этого контейнера необходимо, конечно же, пролить эти семена.

Следующий шаг – сделать мини-теплицу для старта роста. В тепличном варианте, накрытом пленкой, семена хранят в темном прохладном месте. После того как они поднимутся примерно на сантиметр, тепличку снимаем и выставляем контейнер на свет.