Уникальное место в Минске! Узнали, как зародилась идея открытия часовни для глухих и слабослышащих
Каждый человек, независимо от возраста и особенностей здоровья, ищет свой путь к вере, к Богу. И задача церкви – сделать этот путь максимально доступным и понятным для всех. В Минске существует уникальное место, где эта задача решается с особой любовью и заботой.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – отец Никита Дейнека, диакон прихода храма иконы Божьей Матери «Взыскания погибших», координатор просветительских проектов синодального отдела Белорусской православной церкви по катехизации лиц с ограниченными возможностями здоровья, и Татьяна Гущеня, активистка общественного объединения «Белорусское общество глухих».
Алеся Алехнович, ведущая:
Отец Никита, расскажите, пожалуйста, о том пути, который вы прошли вот с момента появления идеи создания часовни и реализации.
Никита Дейнека, диакон прихода храма иконы Божьей Матери «Взыскания погибших»:
В первую очередь хотелось бы сказать о людях, о которых мы будем сегодня разговаривать. Это очень удивительные, чуткие люди. Нам можно у них поучиться их искренности. Каждый человек хочет жить полноценной жизнью, общаться друг с другом. И у каждого из нас есть какие-то особенности. Да, есть среди нас люди, которые общаются на жестовом языке.
Представьте на минуту, что вы видите этот мир только глазами. Такие глухие, приходя на богослужение, для них тяжело это воспринимать. Они ничего не понимают. Поэтому по благословению высокопреосвященнейшего Владыки, экзарха нашего Вениамина, под особым руководством было принято организовать эту общину. И в 2024 году была зарегистрирована община, приход храма в честь Сретения Господня. Начались работы по подготовке временного помещения, часовни в честь знамени иконы Божьей Матери. И уже в 2025 году, в день празднования Сретения Господня, была освящена часовня, и с тех пор там ведется приходская активная жизнь.
Алеся Алехнович:
У нас как раз в студии представитель этих чутких людей. Татьяна, расскажите о том, как вы стали частью проекта и чем отличается обычная служба и служба для людей с нарушениями слуха?
Татьяна Гущеня, активистка общественного объединения «Белорусское общество глухих»:
Примерно два года назад состоялась встреча с отцом Иоанном. Мы познакомились, разговорились, и с этого момента началась наша деятельность. Я сначала организовывала раз в неделю встречи с глухими людьми и с отцом Иоанном. Мы обсуждали разные волнующие вопросы: отношения между людьми, как правильно ходить в часовню, правила поведения. После этого мы начали организовывать паломничество по Республике Беларусь по святым местам. И в какой-то момент стало понятно, что нам нужно свое святое место. Ну и тогда зародилась идея открытия часовни для глухих и слабослышащих, где все могут прийти в любой момент, помолиться там, просто быть рядом.
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